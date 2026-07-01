Gasilci odgovarjajo kritikom: Pomagali bomo človeku ali živali, ker je to naše poslanstvo

Gasilska enota Ribnica je v zadnjih dneh na družbenih omrežjih delila zgodbo z nekoliko drugačnim razpletom od tistih, s katerimi se gasilci srečujejo vsak dan.

Gasilci Gasilske enote Ribnica so imeli včeraj malce drugačno intervencijo. Lotili so se reševanja majhnega mucka, ki je med raziskovanjem obtičal na strehi stanovanjske hiše. Ker ni znal oziroma si ni upal splezati nazaj na tla, so mu na pomoč priskočili gasilci.

S pomočjo lestve so se povzpeli na streho, mucka rešili in ga prenesli na varno. Ob tem mu je eden od gasilcev izpral še vnete oči, nato pa je sledilo skupinsko fotografiranje ob uspešno končani intervenciji. Kot so zapisali, jo je mali raziskovalec odnesel z le nekoliko ranjenim ponosom, sicer pa brez poškodb.

Objava je hitro pritegnila veliko pozornosti in sprožila razpravo o tem, ali bi morali gasilci posredovati tudi v takšnih primerih.

Veseli dogodkov, ki se končajo srečno

Zaradi številnih odzivov so se v Gasilski enoti Ribnica odločili dodatno pojasniti svoje stališče. Poudarili so, da se gasilci vsakodnevno srečujejo z najtežjimi življenjskimi situacijami: prometnimi nesrečami, požari, hudimi poškodbami in tragedijami, ko pomoč žal ni več mogoča.

Po njihovih besedah so to prizori, ki ostanejo z njimi še dolgo po končanih intervencijah, zato so toliko bolj veseli dogodkov, ki se končajo s srečnim razpletom. "Ko lahko nekomu vrnemo hišnega ljubljenčka in se domov vrnemo z občutkom, da se je vse končalo tako, kot se mora, je tudi to pomemben del našega dela," so zapisali.

Brez pomisleka bi pomagali še enkrat

V enoti poudarjajo, da je vsaka intervencija zgodba zase. Če presodijo, da lahko varno posredujejo, bodo to storili, ne glede na to, ali pomoč potrebuje človek ali žival.

Po njihovih besedah ne gre za vprašanje, katera intervencija je pomembnejša, temveč za njihovo temeljno poslanstvo – pomagati. Na vprašanje, ali bi še enkrat odšli reševat prestrašenega mucka s strehe, odgovarjajo brez oklevanja: "Seveda, brez pomisleka."

Dodajajo, da se veliko raje vračajo z intervencij, kjer je največja "poškodba" le nekoliko ranjen mačji ponos, kot pa s krajev nesreč, kjer ostanejo bolečina, solze in praznina. Ob tem so se zahvalili vsem, ki razumejo njihovo delo in jih pri njem podpirajo.

Zaskrbljeni komentarji zaradi muckovih oči

Pod zadnjo objavo pa se ni razvila le razprava o upravičenosti gasilskega posredovanja. Številni uporabniki družbenih omrežij so opazili, da ima mucek na fotografijah še vedno precej vnete oči.

Čeprav so gasilci zapisali, da so mu med intervencijo oči izprali, so številni komentatorji opozorili, da to verjetno ne bo dovolj. Pozvali so, naj lastniki mucka čim prej odpeljejo k veterinarju, saj bi lahko šlo za zdravstveno težavo, ki zahteva strokovno zdravljenje.