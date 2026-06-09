Po pretepu in streljanju, ki se je zgodilo v petek na terasi restavracije Trattoria Mio Nonno pod Šmarno goro , so se na omrežju Facebook z ganljivim sporočilom oglasili lastniki restavracije. V upanju, da bodo čim prej prebrodili težke trenutke, obiskovalce in vse preostale prosijo za podporo.

"V zadnjih dneh smo se znašli v zelo težki situaciji zaradi dogodka, ki se je zgodil na naši terasi. Radi bi poudarili, da nasilje in dejanja posameznikov, ki so privedla do tega incidenta, nimajo nobene povezave z vrednotami, ki jih živimo in gradimo v naši restavraciji," so zapisali v sporočilu.

Restavracija je posvečena dedku

Dodali so, da so v restavracijo, ki so jo pod Šmarno goro odprli leta 2024, vložili vse svoje srce, ogromno truda, časa in tudi vse svoje prihranke, predvsem pa si že od prvega dne prizadevajo ustvariti prostor, kjer se ljudje počutijo dobrodošle, varne in sproščene.

"Naša Trattoria Mio Nonno ni le restavracija, posvečena našemu dedku, po katerem nosi ime in ki ga žal ni več med nami. Njegove vrednote, poštenost, delo in spoštovanje do ljudi so bili navdih za vse, kar smo ustvarili. Zato nas vse, kar se je zgodilo, boli še toliko bolj. Verjamemo in upamo, da nas dedek, kjerkoli že je, spremlja in nam bo pomagal najti moč, da prebrodimo te težke trenutke in se vrnemo v stare tirnice. Nadaljevali bomo tako, kot nas je učil – z delom, vztrajnostjo in odprtim srcem," so dodali.

Prosijo za podporo

Boli jih, da dejanja nekaj posameznikov mečejo senco na vse, ki so skupaj z njihovo ekipo ustvarjali skozi leta. "Vsi, ki nas poznate in redno obiskujete, veste, koliko ljubezni, energije in predanosti vlagamo v vsako jed, vsak nasmeh in vsakega gosta," so še zapisali, goste in vse preostale pa prosili za podporo ter zagotovili, da bodo še naprej delali tako kot vedno – s srcem, pošteno in z željo, da se pri njih počutite kot doma.