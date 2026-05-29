Furs bo odpremil drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za lani

Finančna uprava (Furs) bo danes na pošto oddala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi sveženj je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa.

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali.

Letos so v prvem svežnju informativne izračune dohodnine prejeli 991.504 zavezanci, od tega 150.192 s skupaj 43,3 milijona evrov doplačili, 384.903 pa s skupaj 100,2 milijona evrov vračili. Preostalih 456.409 zavezancev ni imelo niti vračila niti doplačila dohodnine.

Rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 1. junij

Zavezancem z vračili dohodnine je morala finančna uprava preplačane zneske nakazati na bančne račune najpozneje do danes, rok za plačilo premalo plačane dohodnine pa je 1. junij.

Izračuna pa ne pošljejo tistim zavezancem, za katere Furs od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in to najpozneje do 31. julija.