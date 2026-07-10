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Avtorji:
M. T., STA

Petek,
10. 7. 2026,
15.04

Osveženo pred

58 minut

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Natisni članek
policija ministrstvo za notranje zadeve Franci Matoz

Petek, 10. 7. 2026, 15.04

58 minut

Franci Matoz razrešil sedem policijskih načelnikov

Avtorji:
M. T., STA

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Franci Matoz | Minister Franci Matoz je vsem razrešenim načelnicam in načelnikom upravnih enot ponudil nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave za določen oz. nedoločen čas, odvisno od statusa oz. delovnega razmerja pred nastopom uradniškega položaja načelnice oz. načelnika upravne enote. | Foto STA

Minister Franci Matoz je vsem razrešenim načelnicam in načelnikom upravnih enot ponudil nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave za določen oz. nedoločen čas, odvisno od statusa oz. delovnega razmerja pred nastopom uradniškega položaja načelnice oz. načelnika upravne enote.

Foto: STA

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je razrešil načelnike sedmih upravnih enot, med njimi načelnika Upravne enote (UE) Ljubljana Marka Grujičića in načelnico UE Maribor Niko Pozeb Kolenc. Z avgustom bosta vodenje UE kot vršilca dolžnosti prevzela Sven Engelsberger in Željko Vogrin, so pojasnili na ministrstvu.

Poleg načelnikov ljubljanske in mariborske upravne enote je z 31. julijem minister razrešil še načelnike UE v Novem mestu, Tolminu, Kamniku in Grosupljem s 14. avgustom pa še v Kopru. Kot poroča portal Necenzurirano, jim je to je sporočil na sestanku v četrtek popoldne.

Na mestu načelnika UE Novo mesto bo Matejo Sotler Štor kot v. d. nasledila Eva Filej Rudman. Načelnika UE Grosuplje Bojana Banfija bo kot v. d. nasledil Matjaž Emeršič. V Kamniku bo vodenje UE kot v. d. od Primoža Bučana prevzel Aljaž Žumer. Klavdija Uršič pa bo na UE Tolmin kot v. d. nasledila Matjaža Kosa. V Kopru bo UE kot v. d. od 15. avgusta vodila Tina Korenika namesto Nataše Likar.

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Delali bodo drugje - če bodo to želeli

Minister je vsem razrešenim načelnicam in načelnikom upravnih enot ponudil nadaljevanje delovnega razmerja v organih državne uprave za določen oz. nedoločen čas, odvisno od statusa oz. delovnega razmerja pred nastopom uradniškega položaja načelnice oz. načelnika upravne enote, so še navedli na ministrstvu.

Matozu razrešitev načelnikov ni treba posebej obrazložiti

Ob tem so spomnili, da zakon o javnih uslužbencih v 5. odstavku 92. člena določa, da lahko funkcionar, pristojen za imenovanje, v enem letu od nastopa funkcije z odločbo razreši generalnega direktorja v ministrstvu, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti oziroma tajnika občine.

Pri tem ministru razrešitve ni treba posebej obrazložiti. Po preteku tega obdobja ga lahko razreši le na podlagi zakonsko določenih krivdnih razlogov, kot so hujše kršitve delovnih obveznosti ali neizpolnjevanje nalog.

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