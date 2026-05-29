R. K., STA

Petek,
29. 5. 2026,
12.03

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Fizioterapevt Medic ni več zaposlen v ZD Krško

Zdravstveni dom Krško, ZD Kršk | Fizioterapevt Christiano Medic naj bi med delovnim časom v ambulanti izvajal samoplačniške alternativne terapije, za kar naj ne bi imel potrebnih dovoljenj. | Foto STA

Fizioterapevt razvojne ambulante ZD Krško Christiano Medic, ki naj bi med delovnim časom v ambulanti brez ustreznih dovoljenj izvajal samoplačniške alternativne terapije, ni več zaposlen v ZD Krško. "Takoj po prvomajskih praznikih je podal odpoved delovnega razmerja in ni več na naši plačilni listi," je za STA potrdil direktor Matjaž Merhar. Dodal je še, da so se z Medicem dogovorili za odpoved brez odpovednega roka.

Medic naj bi med delovnim časom v ambulanti izvajal samoplačniške alternativne terapije, za kar naj ne bi imel potrebnih dovoljenj. Starše otrok naj bi tudi napeljeval, naj izberejo samoplačniško terapijo, na koncu pa jim ne bi izdal računa. Na slednje so na družbenih omrežjih in v anonimki opozorili nekateri starši otrok.

Aprila je Merhar za STA povedal, da je Medic sicer leta 2022 ali že prej dobil dovoljenje prejšnjega vodstva, da v ambulanti izvaja manualne in kraniosakralne terapije, a so se oktobra lani po prejeti anonimni prijavi dogovorili, da bo do konca leta s tem prenehal.

Inšpekcijski nadzor pokazal nepravilnosti 

Nato so novembra dobili izredni inšpekcijski nadzor zdravstvenega inšpektorata, ki je ugotovil, da zdravstveni dom nima dovoljenja za opravljanje omenjene dejavnosti, kot tudi da Medic zanjo nima licence, zato so mu že takrat prepovedali nadaljnje izvajanje terapij.

Kljub temu so marca letos prejeli novo anonimno prijavo, na podlagi katere so zbrali dokaze, da Medic sporne terapije izvaja še naprej. Zadevo so zato predali inšpektoratu in prijavili policiji.

Kmalu zatem je Medic, ki v zvezi z njegovim delom ne daje izjav, odšel na dopust, po prvomajskih praznikih pa je podal odpoved delovnega razmerja.

