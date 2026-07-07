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Avtor:
R. K.

Torek,
7. 7. 2026,
9.55

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
fiskalni svet

Torek, 7. 7. 2026, 9.55

33 minut

Fiskalni svet opozarja: Javnofinančne razmere se še naprej slabšajo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
denar evri | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Javnofinančne razmere so se v prvi polovici leta nadalje slabšale, je sporočil fiskalni svet. Javnofinančni primanjkljaj je namreč v prvem četrtletju znašal 3,4 odstotka BDP, razpoložljivi podatki za drugo četrtletje pa nakazujejo podobna gibanja.

Po večini projekcij naj bi se celoletni primanjkljaj gibal okoli treh odstotkov BDP, kar je eden izmed kriterijev za sprožitev postopka presežnega primanjkljaja po pravilih EU. 

Kot je pojasnil fiskalni svet, je ključni razlog za večanje javnofinančnega primanjkljaja nadaljevanje razmeroma visoke, široko osnovane in pretežno strukturne rasti javne porabe.

"Visoka rast tekoče porabe je pretežno posledica spremembe plačnega sistema in zakonsko pogojenih rednih usklajevanj pravic. K njej pomembno prispevajo tudi številni diskrecijski ukrepi, sprejeti v zadnjih letih. Ob tem se manevrski prostor državnega proračuna zmanjšuje ob povečevanju transferov v preostale blagajne javnega financiranja, katerih financiranje postaja vedno zahtevnejše," so zapisali v sporočilu za javnost. 

Visoka ostaja tudi rast investicijske porabe. Na ravni države jo letos spodbujata predvsem zaključevanje Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) ter okrepljeno črpanje kohezijskih sredstev. Na občinski ravni pa povečano investicijsko aktivnost fiskalni svet povezuje z bližajočimi se lokalnimi volitvami.

"Letošnje večanje primanjkljaja sicer zavira okrepljena rast prihodkov, ki izhaja predvsem iz višjih prihodkov od DDV in DDPO kot posledica boljših makroekonomskih gibanj, deloma tudi višje inflacije," še pojasnjuje fiskalni svet. 

Andrej Šircelj
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