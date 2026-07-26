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Avtorji:
A. Ž., STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
17.38

Osveženo pred

59 minut

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Natisni članek

Natisni članek
cene goriv

Nedelja, 26. 7. 2026, 17.38

59 minut

Finance: Dizel se bo pocenil za do dva centa, bencin še bolj

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
Bencin, dizel, bencinska črpalka | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Če vlada v petek ne bi posegla v dajatve, bi voznike v torek najverjetneje pričakala nova občutna podražitev goriv, tako pa naj bi šle cene goriv navzdol. Liter dizelskega goriva naj bi se pocenil za približno en do dva centa, podobno kurilno olje, pri bencinu pa bi lahko cena padla še izraziteje, so izračunali na spletnem portalu Finance.

Kot so zapisali na Financah, so pred vladnim posegom v dajatve pričakovali novo opazno podražitev vseh treh naftnih derivatov, zdaj pa se zdi, da je vlada s petkovim ukrepom rast cen na trgih večinoma oziroma v celoti nevtralizirala in bi se lahko goriva celo pocenila.

Liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina sicer trenutno stane 1,649 evra, dizelskega goriva 1,855 evra in kurilnega olja 1,464 evra.

So pa na Financah poudarili, da je njihova tokratna napoved sprememb cen zaradi velikih nihanj cen nafte in naftnih derivatov manj zanesljiva kot običajno in da ocenjevanje dodatno otežuje prav sprememba dajatev.

Po njihovi osrednji oceni bi se lahko torej liter dizelskega goriva pocenil za približno en do dva centa, podobno kurilno olje, 95-oktanski bencin pa še bolj.

Vlada je v petek sklenila, da so neosvinčeni 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija do 28. septembra oproščeni plačila prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2 dajatev).

Kot so izračunali na ministrstvih za infrastrukturo in energetiko ter za okolje in prostor, bo drobnoprodajna cena bencina ob upoštevanju DDV glede na vsakokrat veljavno ceno, ki bi veljala ob nespremenjenih dajatvah, posledično nižja za 9,555 centa, dizelskega goriva in kurilnega olja pa za 11,139 centa na liter.

Cena za 159-litrski sod nafte brent se je na naftnem trgu ta teden ob zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu dvignila nad 100 dolarjev, za teksaško nafto pa nad 90 dolarjev za 159-litrski sod. Pozneje je sicer znova padla pod ti meji.

cene goriv
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