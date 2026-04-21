Zunanja ministrica Tanja Fajon je dejala, da bo kolege iz držav članic EU na današnjem zasedanju v Luksemburgu spomnila na skupno pismo Slovenije, Irske in Španije, ki poziva k razmisleku o prekinitvi pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Pred srečanjem je poudarila tudi podporo Libanonu in potrebo po čimprejšnji sprostitvi posojila za Ukrajino.

Glede na zapletene geopolitične razmere, ki se po navedbah ministrice spreminjajo iz ure v uro, Tanja Fajon na današnjem srečanju pričakuje zahtevno razpravo.

Kolege bo spomnila na pismo, v katerem je skupaj z zunanjima ministroma Španije in Irske v petek pozvala EU k resnemu razmisleku o prekinitvi začasnega sporazuma z Izraelom, saj da se vsak dan dogajajo kršitve mednarodnega in humanitarnega prava.

"Ne smemo si zatiskati oči, to se še vedno dnevno dogaja, kot tudi napovedana nezakonita aneksija Zahodnega brega. Podpiramo resen razmislek o začasni zamrznitvi sporazuma in hkrati pobude nekaterih držav, da bi uvedli omejitev trgovine z izdelki z nezakonitih ozemelj. Podpiramo tudi sankcije zoper naseljence na Zahodnem bregu," je ob prihodu na zasedanje ministrov v Luksemburgu dejala Fajon.

Glede vprašanja o svojih pristojnosti v času, ko vlada opravlja tekoče posle, je Fajon danes poudarila, da kot ministrica ne spreminja političnih stališč.

"Seveda gre za že znana stališča Slovenije, ko govorimo o Bližnjem vzhodu, Izraelu, kršitvah mednarodnega in humanitarnega prava. Tekoči posli zadevajo vse, kar je vlada že sprejela, kar je že sprejel državni zbor. V ničemer ne spreminjamo stališč. Kar se dogaja na Bližnjem vzhodu z Gazo, Zahodnim bregom ter zdaj z Libanonom in Iranom, stalno ponavljamo. To mi tudi pristojnosti danes omogočajo," je povedala.

Predsednik SDS Janez Janša se je v zapisu na omrežju X minuli konec tedna po objavi skupnega pisma Slovenije, Irske in Španije vprašal, kdo je za pismo dal pooblastilo.

Ministri držav članic EU bodo danes med drugim razpravljali še o razmerah v Libanonu, pridružil se jim bo libanonski premier Nawaf Salam. "Iz prve roke bomo slišali, kaj se dogaja v Libanonu. Slovenija ljudstvu stoji ob strani, samo letos bomo Libanonu namenili več kot milijon evrov pomoči," je pojasnila Fajon.

Glede Ukrajine je dodala, da si prizadeva za čimprejšnjo sprostitev 90-milijardnega posojila. "Želim si, da bi v tej brutalni ruski agresiji, kjer se še vedno nadaljuje pobijanje civilistov ter uničevanje energetske in druge infrastrukture, sprejeli tudi 20. paket sankcij, da bi nadaljevali globalni pritisk na Moskvo, da čim prej pride do trajnega pravičnega premirja in pogovorov za mir v Ukrajini," je še dejala.