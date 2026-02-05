Evropski socialisti in demokrati v Ljubljani pozvali k izključitvi SDS iz skupine EPP

V okviru tridnevnega obiska vodstva evropskih socialistov in demokratov (S&D) v Sloveniji, katere del je tudi stranka SD, so danes v Ljubljani sprejeli deklaracijo, v kateri so pozvali k izključitvi stranke SDS iz Evropske ljudske stranke (EPP).

"Slovenija je živ primer tega, kaj je na kocki v Evropi. Izbira je jasna: močna demokratična prihodnost v srcu Evrope ali zdrs na rob ob skrajno desnem ekstremizmu," je danes v Ljubljani poudarila predsednica S&D Iratxe Garcia Perez. Ob tem je izrazila podporo SD in njenemu predsedniku Matjažu Hanu.

"Evropa potrebuje Slovenijo s pogumno proevropsko vlado, ki si prizadeva za izboljšanje življenja ljudi. (...) Potrebujemo glasove, ne le v Evropskem parlamentu, temveč tudi v Komisiji in svetu, ki bodo branili Evropo, ki smo jo skupaj zgradili. Evropo svoboščin, gospodarskega napredka in sociale, ki zagovarja blaginjo, in vse to bo v igri tudi na marčevskih volitvah," je dejala.

Garcia Perez je ob tem kritizirala vodjo opozicijske SDS Janeza Janšo, ki se je po njenih besedah spremenil v še enega izmed zaveznikov vlade ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki napada Evropo, in somišljenika politikov, kot je madžarski premier Viktor Orban, ki je v zadnjih letih postavljal ovire na pot napredka Evrope.

Sprejeli ljubljansko deklaracijo

Ob obisku delegacije S&D v Sloveniji so zato sprejeli ljubljansko deklaracijo "o obrambi suverenosti in demokracije pred skrajno desnimi trumpovskimi trojanskimi konji", v kateri so potrdili "neomajno zavezanost branjenju suverenosti in demokracije Evrope".

Zapisali so, da nameravajo socialisti in demokrati braniti demokratične institucije, mednarodni red, pravico, enakost, svobodo medijev, civilno družbo in človeško dostojanstvo – vrednote, ki so po vsem svetu napadene in ogrožene.

"Vzpon skrajne desnice po vsej Evropi, tudi v Sloveniji, je neposredna grožnja našim vrednotam," so zapisali v deklaraciji, v kateri so pozvali k izključitvi SDS iz desnosredinske EPP, ki ji pripada največ poslancev v Evropskem parlamentu, njeno vodstvo pa se te dni prav tako mudi v Sloveniji. Stranki očitajo "protievropsko in protipravno državi usmerjeno držo".

"Janša nam ne bo dajal lekcij"

Garcia Perez se je ob tem na novinarski konferenci odzvala na Janšev komentar, da se s pozivom k izključitvi SDS iz skupine EPP "le nadaljuje pristop levice in skrajne levice v Sloveniji, ki nima lastnega programa in potem išče ali lovi volivce na negativni kampanji"."Socialdemokrati ne bomo dovolili, da nam Janša daje lekcije iz demokracije, obrambe Evrope in evropskega socialnega modela," je dejala.

Evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD) je ob tem spomnil, da sta bila dva od štirih evropskih poslancev iz vrst SDS nedavno deležna sankcij lastne politične skupine, SDS pa se po njegovem mnenju približuje skrajni desnici in postaja "vse bolj politično enakovredna Orbanovemu Fideszu". EPP "ne bi smela dovoliti in omogočati normalizacije takšne politike, temveč pokazati evropsko pot sodelovanja" med EPP, S&D in liberalno skupino Renew, politika Janeza Janše pa naj ne bi spadala v ta okvir.

"Nova Janševa vlada bi pomenila odmik od politike, kot jo poznamo. Pomenila bi zasuk v skrajno desno in večjo podporo Trumpu, ki želi kupiti, oslabiti in si podrediti Evropo," so pri S&D še zapisali v luči bližajočih se parlamentarnih volitev v Sloveniji.