Evropski parlament podprl okrepitev evropske mejne in obalne straže

Evropski poslanci so danes podprli nov zakon za okrepitev evropske mejne in obalne straže, s katerim bo zagotovljena boljša zaščita zunanjih meja EU. Zakon predvideva vzpostavitev nove stalne enote za podporo državam EU pri nalogah mejnega nadzora in vračanja kot tudi pri boju proti čezmejnemu kriminalu.

Kot so sporočili iz Evropskega parlamenta, bo nova enota na začetku, leta 2021, štela 5000 pripadnikov, polno delujoča pa bo do leta 2027 z 10.000 pripadniki. Poleg tega bo ustanovljen tudi nabor za odziv v izrednih razmerah. Stalna enota bo sestavljena iz mejnih policistov in obalne straže, zaposlene v agenciji Frontex, kot tudi iz uslužbencev, obvezno napotenih iz držav EU.

Posodobljena Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) bo lahko podprla postopke vračanja v državah članicah, na primer z identifikacijo nedovoljeno prebivajočih državljanov tretjih držav in s pomočjo državnim oblastem pri pridobitvi potovalnih dokumentov.

Poročevalka, malteška poslanka Roberta Metsola je poudarila, da bo ta zakon spremenil način spoprijemanja Evropske agencije za mejno in obalno stražo z migracijami, vključno z zagotovitvijo vzpostavitve enote z 10.000 novimi mejnimi policisti in osebjem, okrepitvijo boja proti čezmejnemu kriminalu, zaščito temeljnih pravic in pomočjo pri učinkovitem vračanju tistih, ki niso upravičeni do zaščite.

"Naše vodilno načelo je bila pravičnost do tistih, ki potrebujejo zaščito, trdnost do tistih, ki do nje niso upravičeni, in ostrost do tistih, ki skušajo izkoristiti najbolj ranljive ljudi na planetu," je poudarila.

Poslanka iz Slovenije Tanja Fajon (S&D/SD) je v razpravi dejala, da je pomembno, da države članice obdržijo glavno odgovornost za upravljanje svojih meja. Ob tem je izrazila zaskrbljenost, ali so dovolj zavarovali temeljne pravice tistih posameznikov, ki jih bo Frontex vračal v tretje države.

"Nova pravila na zunanjih mejah ne bodo ohranila svobode gibanja v uniji, če jih ne bomo sprejeli tudi za schengen. Nedopustno je, da šest držav še vedno podaljšuje notranje nadzore na mejah, ustvarja lažni preplah, nezaupanje in gospodarsko škodo," je dodala Fajonova.

Zakon so podprli 403 poslanci, 162 jih je bilo proti, 44 se jih je vzdržalo. Besedilo mora uradno potrditi Svet EU, preden bo začelo veljati.