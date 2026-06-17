Letna inflacija v območju evra je bila maja 3,2-odstotna, kar je 0,2 odstotne točke več kot aprila, je v drugi oceni potrdil evropski statistični urad Eurostat. V EU je bila inflacija 3,3-odstotna, za 0,1 odstotne točke višja kot mesec prej. V Sloveniji se je letna stopnja inflacije okrepila za 0,4 odstotne točke na 3,8 odstotka.

Maja so k letni inflaciji v državah z evrom največ prispevale storitve (1,61 odstotne točke), sledili so energenti (0,98 odstotne točke), hrana, alkohol in tobačni izdelki (0,36 odstotne točke) ter industrijski proizvodi brez energentov (0,23 odstotne točke).

Najnižje letne stopnje inflacije so imele prejšnji mesec Švedska (1,1 odstotka), Danska in Češka (obe po 1,8 odstotka). O najvišji rasti cen pa so poročali iz Romunije (9,7 odstotka), Bolgarije (6,3 odstotka) in Litve (5,1 odstotka).

V primerjavi z aprilom se je letna inflacija znižala v 11 državah članicah, zvišala pa se je v 16 državah.