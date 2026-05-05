Avtorji:
Na. R., STA

Torek,
5. 5. 2026,
6.36

Osveženo pred

55 minut

DZ se bo seznanil z odločitvijo predsednice republike, da DZ ne bo predlagala mandatarja

Redna seja Državnega zbora | V sredo bo stekel drugi krog iskanja mandatarja.

V sredo bo stekel drugi krog iskanja mandatarja.

DZ se bo na današnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v prvem krogu po volitvah edina predlagateljica kandidata za predsednika vlade, da tega v tem krogu DZ ne bo predlagala. Dan kasneje bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlaga tudi najmanj deset poslancev.

Pirc Musar je pojasnila, da je po posvetih s poslanskimi skupinami ugotovila, da se večinska podpora ne izkazuje nikomur, kandidata za vodenje manjšinske vlade pa ne želi predlagati.

V dopisu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću je zapisala tudi, da se je med posvetovanji in po njih z vodji poslanskih skupin pokazalo, da v tej fazi postopka ni spoštovanja in zaupanja, ki sta nujna za nadaljevanje poštenih posvetovanj. Po opravljenih posvetovanjih tudi ni prejela glasov, potrebnih za izvolitev novega predsednika vlade, relativni zmagovalec volitev, predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, pa ji je dejal, da v teh okoliščinah soglasja za prevzem mandata ne more dati, je zapisala.

V sredo bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Morebitni predlagatelji bodo imeli 14 dni časa za vložitev kandidatur, volitve pa se bodo opravile najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev kandidatur.

V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. To bo po napovedih oblikoval s strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Poleg poslancev SDS so za spremembe glasovali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resni.ce, ki so tudi pri nekaterih drugih dosedanjih glasovanjih v DZ delovali usklajeno. Nekatere izmed teh strank so že prejele vsebinska izhodišča za nadaljnja pogajanja.

