DZ je na današnji izredni seji z 49 glasovi za in 37 proti potrdil odločitev kolegija predsednika DZ, da se predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah obravnava po skrajšanem postopku. Z 48 glasovi za in 37 proti pa so potrdili tudi odločitev kolegija, da se po skrajšanem postopku obravnava predlog spremembe zakona o delovnih razmerjih.

Kolegij predsednika DZ je 2. junija sklenil, da se predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga vložili v SDS, trojčku NSi, SLS in Fokus ter v Resnici, obravnava po skrajšanem postopku. Vendar so v SDS zahtevali, naj o tej odločitvi kolegija odloči DZ.

SDS z zahtevo za odločanje DZ

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na seji kolegija predsednika DZ v ponedeljek pojasnila, da so zahtevo vložili, ker je na kolegiju predsednika DZ 2. junija skrajšanemu postopku nasprotovalo več kot petina poslancev. Poleg tega so takšen predlog vložili, da ne bi opozicija tega storila tik pred sejo matičnega odbora, s čimer bi se postopki zavlekli. Zahtevo so torej vložili, da bo proces tekel hitreje in da opoziciji "skrajšajo muke", je dejala.

Omejevanje volilne pravice tujcev na lokalni ravni

Po predlogu sprememb zakona o lokalnih volitvah bi tujcem z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v krajevni, vaški oziroma četrtni skupnosti črtali pravico do volitev v svete teh delov skupnosti. Poleg tega bi državljanom tretjih držav odvzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Pravico voliti člana občinskega sveta in župana imajo namreč zdaj tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji.

Spremembe pri sindikalni članarini razdelile poslance

Glede predloga spremembe zakona o delovnih razmerjih, s katerim želijo v SDS in trojčku NSi, SLS in Fokus odpraviti pravno podlago za tehnično izvedbo obračuna in plačevanja sindikalne članarine preko delodajalca, pa je kolegij predsednika DZ že 26. maja sklenil, da se predlog obravnava po skrajšanem postopku. Vendar so v opozicijskih Levici in Vesni, Svobodi in SD zahtevali, da DZ odloči o tej odločitvi kolegija.

Opozicija: postopek “sramota za novo vlado”

Predlog nikakor ne sodi med predloge, ki se obravnavajo po skrajšanem postopku, je danes poudaril poslanec Levice in Vesne Vladimir Šega.

Plačevanje članarine preko računovodstva delodajalcev je po njegovih besedah že ustaljena metoda. Delodajalci s tem nimajo nobenih problemov, je izpostavil. Foto: Katja Kodba/STA

Hkrati je opozoril, da se zakoni o delovnih razmerjih ne sprejemajo brez socialnega dialoga. Glede na to se mu zdi način sprejemanja tokratnega predloga "sramota za novo vlado".

Predlagatelji: gre za razbremenitev delodajalcev

Po mnenju predlagateljev predloga veljavna ureditev odtegovanja sindikalne članarine od plače predstavlja neposredno administrativno vključenost delodajalca v pobiranje in nakazovanje sindikalne članarine. Toda po njihovem mnenju financiranje sindikalne dejavnosti ne sodi med naloge delodajalca. Plačevanje članarine mora biti urejeno neposredno med članom sindikata in sindikatom brez posredovanja delodajalca, so prepričani.