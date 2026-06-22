Dve nesreči jadralnih padalcev: 26-letni Madžar huje poškodovan, 61-letnika odpeljali s helikopterjem

V petek so novogoriški policisti obravnavali dve ločeni nesreči, v katerih sta se poškodovala jadralna padalca. Na vzletišču Stol nad Kobaridom se je poškodoval 61-letni državljan Nemčije, na vzletišču Kobala na Tolminskem pa se je pri vzletu huje poškodoval 26-letni madžarski jadralni padalec, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti operativno-komunikacijskega centra PU Nova Gorica so v petek nekaj po 19. uri prejeli obvestilo o nesreči tujega jadralnega padalca na vzletišču Stol v občini Kobarid. Ugotovili so, da je 61-letni nemški jadralni padalec kmalu po vzletu po manevriranju obrnil in pristal na istem vzletišču, pri pristanku pa si je poškodoval desni gleženj. Policisti so tujo krivdo izključili.

Na kraju so 61-letniku pomagali člani dežurne ekipe GRS Brnik, med katerimi je bil tudi policist gorske policijske enote. Poškodovanega jadralnega padalca so nato s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice.

26-letnik utrpel hude poškodbe

Nekaj po 20. uri so policiste obvestili o nesreči na vzletišču Kobala na Tolminskem, kjer se je pri vzletu poškodoval tuji jadralni padalec. Ugotovili so, da je 26-letni jadralni padalec, državljan Madžarske, vzletel z zahodne strani omenjenega vzletišča, ker ni bilo vzgonskega vetra, pa se mu je takoj po vzletu jadralno padalo zaprlo. 26-letnik je padel na travnato pobočje in se pri tem huje poškodoval, po prvih ugotovitvah naj bi utrpel zlom desne noge.

Na kraju so reševalci GRS Tolmin poškodovanca imobilizirali in ga prenesli do vzletišča, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin. Po oskrbi so ga z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempetru pri Gorici. O nesreči tujega jadralnega padalca so bili poleg preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožne državne tožilke obveščeni tudi preiskovalci letalskih nesreč, so še sporočili s PU Nova Gorica.