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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
10. 6. 2026,
9.17

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek
policija PU Kranj Bled prometna nesreča Prva pomoč

Sreda, 10. 6. 2026, 9.17

36 minut

Dvanajstletni Lan, ki je pomagal v prometni nesreči, postal policist za en dan

Avtor:
Sa. B.

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Policist za en dan, 12-letni Lan | Blejski policisti so 12-letnemu dečku Lanu omogočili, da za en dan postane njihov sodelavec. | Foto PU Kranj

Blejski policisti so 12-letnemu dečku Lanu omogočili, da za en dan postane njihov sodelavec.

Foto: PU Kranj

Deček Lan, ki je pomagal poškodovanemu v nedeljski prometni nesreči na območju Bleda, je v zahvalo za pogumno ravnanje postal policist za en dan. Skupaj z njegovo mamo so 12-letnika sprejeli na Policijski postaji Bled, kjer so mu omogočili, da je za en dan postal njihov sodelavec. Pokazali so mu, kako je videti dan policista in kaj vse njihovo delo obsega.

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Lan je spoznal delo policistov. | Foto: PU Kranj Lan je spoznal delo policistov. Foto: PU Kranj Prometna nesreča s telesnimi poškodbami se je zgodila v nedeljo zvečer na relaciji Nemški Rovt–Soriška planina. Po navedbah kranjske policijske uprave je voznik avtomobila s sopotnikom zapeljal s ceste in se prevrnil. Oba sta se v prometni nesreči lažje poškodovala.

Ponesrečencu oskrbel krvavečo rano

Pred prihodom intervencijskih služb na kraj je prvo pomoč poškodovanemu samoiniciativno nudil 12-letni deček Lan, ki je bil v času nesreče z družino v bližini. Ko je opazil prometno nesrečo, je iz avtomobila vzel komplet prve pomoči, pristopil do poškodovanega udeleženca in mu oskrbel krvavečo rano. Svoji mami je naročil, naj pokliče številko 112, kar je ta tudi nemudoma storila.

Na policiji so se pogumnemu dečku zahvalili in poudarili, da gre za lep primer odgovornosti ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj potrebno. V znak zahvale so ga skupaj z njegovo mamo povabili na blejsko policijsko postajo ter mu omogočili, da za en dan postane njihov sodelavec in spozna delo policistov.

Dan bo tako Lanu kot policistom ostal v lepem spominu, na policiji pa si želijo, da bi bilo takšnih pozitivnih zgodb še več.

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