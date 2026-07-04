Dva dni je sam iskal pot proti Voglu, nato obtičal v zahtevnem terenu

Gorski reševalci so v petek na območju Vogla reševali tujega pohodnika, ki je po dveh dneh hoje po zahtevnem terenu obtičal pod Rjavo skalo. Na pomoč je poklical šele, ko ni mogel več ne naprej ne nazaj, so sporočili iz Gorske reševalne službe Bohinj.

Po navedbah bohinjskih gorskih reševalcev se je pohodnik proti Voglu odpravil že v četrtek. Namesto običajnih planinskih poti se je podal po zahtevnem terenu pod Rjavo skalo, kjer je dva dni iskal prehod. Medtem je v gorah tudi prenočil.

Na pomoč ni poklical takoj, ker, kot so zapisali reševalci, ni želel vznemirjati pristojnih služb. Šele ko je ugotovil, da je obtičal in da se ne more več varno umakniti, je poklical številko 112.

Na kraj je poletela dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, ki je pohodnika s helikopterjem varno prepeljala na varno.

Reševalci: Na pomoč pokličite pravočasno

V GRS Bohinj ob tem opozarjajo, da lahko odlašanje s klicem na pomoč močno poveča nevarnost za pohodnika in oteži reševanje.