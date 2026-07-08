Drzna tatvina v kočevski trgovini: iščejo dve ženski #video

Na profilu kočevske trgovine Livold na Facebooku so delili videoposnetek kraje, ki sta jo v manjši prodajalni izvedli dve neznani ženski. Na krajo so se v trgovini v želji, da bi osebi identificiral, odzvali z nekoliko hudomušnim zapisom.

Kraja v kočevski trgovini se je zgodila v ponedeljek, videoposnetek dogajanja pa so na svojem profilu delili v torek. "V času med 17.34 in 17.38 sta se v trgovini pojavili dve osebi ženskega spola in izvedli, kako naj se izrazimo, 'brezplačni nakup'. Po ogledu posnetka bo jasno, na kaj mislimo. Naša prošnja pa je: če kdo prepozna osebi s fotografij oziroma posnetka, naj jima pove, da je praksa nakupovanja v trgovini Livold nekoliko drugačna, kot pa sta si jo zamislili omenjeni," so zapisali v trgovini.

Dodali so, da je v njihovi trgovini zaželeno, da stranka ob začetku nakupa vzame nakupovalno košarico, nato vanjo naloži izbrane izdelke, potem pa se odpravi k blagajni, kjer nakupljeno blago plača.

"Ne pa da se nabrano blago nameče v nakupovalno torbo, nato pa se zapusti prodajalno brez besed. Ker gospe s tem načinom očitno nista seznanjeni, bi bilo prav, da ju nekdo o tem pouči. Za kar se tistemu, ki bi za to poskrbel, prav lepo zahvaljujemo," so še zapisali v trgovini Livold in delili videoposnetek kraje.