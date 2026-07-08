Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
8. 7. 2026,
14.19

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
trgovina Kočevje kraja

Sreda, 8. 7. 2026, 14.19

2 minuti

Drzna tatvina v kočevski trgovini: iščejo dve ženski #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Trgovina Livold | Dve mlajši ženski sta izdelke v trgovini pospravili v torbo in brez plačila odšli iz prodajalne. | Foto Facebook/trgovina Livold

Dve mlajši ženski sta izdelke v trgovini pospravili v torbo in brez plačila odšli iz prodajalne.

Foto: Facebook/trgovina Livold

Na profilu kočevske trgovine Livold na Facebooku so delili videoposnetek kraje, ki sta jo v manjši prodajalni izvedli dve neznani ženski. Na krajo so se v trgovini v želji, da bi osebi identificiral, odzvali z nekoliko hudomušnim zapisom.

Kraja v kočevski trgovini se je zgodila v ponedeljek, videoposnetek dogajanja pa so na svojem profilu delili v torek. "V času med 17.34 in 17.38 sta se v trgovini pojavili dve osebi ženskega spola in izvedli, kako naj se izrazimo, 'brezplačni nakup'. Po ogledu posnetka bo jasno, na kaj mislimo. Naša prošnja pa je: če kdo prepozna osebi s fotografij oziroma posnetka, naj jima pove, da je praksa nakupovanja v trgovini Livold nekoliko drugačna, kot pa sta si jo zamislili omenjeni," so zapisali v trgovini.

Dodali so, da je v njihovi trgovini zaželeno, da stranka ob začetku nakupa vzame nakupovalno košarico, nato vanjo naloži izbrane izdelke, potem pa se odpravi k blagajni, kjer nakupljeno blago plača.

"Ne pa da se nabrano blago nameče v nakupovalno torbo, nato pa se zapusti prodajalno brez besed. Ker gospe s tem načinom očitno nista seznanjeni, bi bilo prav, da ju nekdo o tem pouči. Za kar se tistemu, ki bi za to poskrbel, prav lepo zahvaljujemo," so še zapisali v trgovini Livold in delili videoposnetek kraje.

kripto
Novice Žrtev spletne goljufije ob več kot 90 tisoč evrov
trgovina Kočevje kraja
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.