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Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
5. 7. 2026,
7.13

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek
policija tatvina

Nedelja, 5. 7. 2026, 7.13

3 minute

Drzna tatvina na ljubljanski tržnici: tat poškropil oškodovanca s solzivcem

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tržnica | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ljubljanski policisti so bili v petek obveščeni o drzni tatvini, ki se je zgodila na eni izmed ljubljanskih tržnic. Po doslej zbranih informacijah je 45-letni državljan Slovenije pristopil do stojnice, oškodovanki ukradel denar in pobegnil.

Oškodovanca sta stekla za storilcem, ta pa ju je med begom poškropil s solzivcem. Kljub temu mu ni uspelo uiti policistom.

Policisti so osumljenca kmalu izsledili v bližini kraja dogodka in mu odvzeli prostost. Med begom je odvrgel ukradeni denar, ki so ga policisti zasegli in vrnili oškodovanki.

Preiskava dogodka še poteka. Policisti zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja roparske tatvine, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

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