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Avtorji:
Ka. N., STA

Petek,
3. 7. 2026,
6.49

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
Damijan Jaklin Nova Slovenija tožilstvo NPU

Petek, 3. 7. 2026, 6.49

40 minut

Državni sekretar naj bi bil v preiskavi zaradi suma korupcije. Jaklin: O tem nisem seznanjen.

Avtorji:
Ka. N., STA

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Damijan Jaklin | Jaklin je za televizijo prek svojega odvetnika navedel, da pri njem niso opravili hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. | Foto STA

Jaklin je za televizijo prek svojega odvetnika navedel, da pri njem niso opravili hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom.

Foto: STA

Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Občine Velika Polana Damijana Jaklina, je poročal POP TV. Jaklin je v odzivu za televizijo dejal, da ni seznanjen z nobenim postopkom.

Po poročanju televizije naj bi kriminalisti pod vodstvom Specializiranega državnega tožilstva Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja v povezavi z gradnjo približno osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Jaklin naj bi po njihovih navedbah nezakonito prejel več kot 60.000 evrov, večinoma v gotovini, in sicer prek domnevno fiktivnih pogodb ter podjetij, ki naj bi bila uporabljena kot slamnata podjetja.

Šlo naj bi za domnevno fiktivne pogodbe med srbsko gradbeno družbo MPP Jedinstvo in družbo JHP pod vodstvom Jane Habjan, ki je po naročilu države izvajala nadzor nad gradnjo vodovoda. Habjan naj bi po njihovih navedbah prejela 15-odstotno provizijo.

Navedbe o dokazih in poteku postopka

Po neuradnih informacijah televizije naj bi kriminalisti med dokazi razpolagali tudi s sporočili SMS med domnevnimi akterji ter s tabelo, v kateri naj bi bilo opisano domnevno ravnanje. To tabelo naj bi kriminalistom izročil eden od domnevnih udeležencev, po neuradnih informacijah televizije pa naj bi jo med hišnimi preiskavami našli tudi na računalniku v lasti Habjan.

Televizija neuradno poroča tudi, da naj bi Specializirano državno tožilstvo zoper Jaklina kmalu vložilo neposredno obtožnico zaradi suma korupcije.

Jaklin: Ni bilo nobenih hišnih preiskav in nisem seznanjen z nobenim postopkom

Jaklin je za televizijo prek svojega odvetnika navedel, da pri njem niso opravili hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Dodal je, da si je svoje delo vedno prizadeval opravljati zakonito in profesionalno.

Habjan je v odzivu sporočila, da so v predkazenskem postopku argumentirano zavrnili vse očitke. Direktor srbskega podjetja, ki naj bi po navedbah televizije izvedlo izplačila iz domnevno fiktivnega posla, je za televizijo potrdil, da je bil zaslišan. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo preiskovalci ugotovili, da ni šlo za nezakonitosti.

Predsednik NSi in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je za televizijo dejal, da o zadevi še ni bil obveščen, zato je za zdaj ne komentira.

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