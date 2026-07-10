Drama na morju: hitro ukrepanje policistov rešilo življenje 13-letnega otroka

Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Koper je bil v četrtek ob 18.05 obveščen o pogrešanju 13-letnega otroka, ki je skupaj z odraslim moškim plaval v morju izven Fornač. Moški se je vrnil na obalo in vizualno spremljal otroka. Zaradi odbleska sonca na morski gladini ga je v nekem trenutku izgubil izpred oči. Ker se otrok na obalo ni vrnil, so o dogodku obvestili policijo in začeli iskalno akcijo. Otroka je enota pomorske policije naposled našla približno kilometer stran od obale in ga uspešno rešila.

Policisti so se na prijavo odzvali nemudoma, so pojasnili na policiji. OKC PU Koper je na kraj napotil policiste Postaje pomorske policije Koper, o dogodku pa obvestil tudi Center za obveščanje, Upravo Republike Slovenije za pomorstvo in Letalsko policijsko enoto. Policisti pomorske policije so o pogrešanem otroku obvestili tudi plovila v bližini in začeli intenzivno iskanje.

Otroka policista našla kilometer od obale

Otroka sta policista Postaje pomorske policije Koper našla približno kilometer od obale, kjer ga je morski tok odnašal proti Savudriji. Varno sta ga dvignila na službeno plovilo in mu priskrbela pomoč. Nato sta zaprosila za prihod zdravstvenega osebja in obvestila nadzornika piranskega mandrača – ta je mamo s plovilom pripeljal do službenega plovila policije. Skupaj so nato odpluli do Pirana, kjer je bil otrok po zdravniškem pregledu odpuščen domov, so zapisali na Policijski upravi Koper.

Hitra, usklajena reakcija policistov Postaje pomorske policije Koper in vseh sodelujočih služb je bila ključna za uspešen zaključek iskalne akcije, so prepričani na policiji. Zapisali so še, da dogodek ponovno potrjuje pomen pravočasnega obveščanja pristojnih služb in strokovnega, učinkovitega ukrepanja, ko gre za ogrožanje človeškega življenja.

Med najpogostejšimi napakami kopalcev so precenjevanje lastnih plavalnih sposobnosti in telesne pripravljenosti, plavanje na daljših razdaljah brez spremstva, skakanje v motno, plitvo ali neznano vodo in kopanje pod vplivom alkohola. Nevarno je tudi nenadno ohlajanje razgretega telesa, zato je treba v vodo vstopati postopoma in telo privaditi na njeno temperaturo. Kopanje neposredno po obilnem obroku ni priporočljivo, prav tako pa se je treba izogibati plavanju ob izčrpanosti, slabem počutju ali neugodnih vremenskih razmerah, ob tem poudarjajo na policiji.



"Posebna previdnost je potrebna pri otrocih. Otroci se pogosto ne zavedajo nevarnosti, zato jih odrasli ne smejo pustiti brez neposrednega neprekinjenega nadzora niti ob plitvi vodi, na obali ali ob domačem bazenu. Napihljive blazine, obroči in drugi plavalni pripomočki niso varnostna oprema in ne morejo nadomestiti nadzora odrasle osebe ali ustreznega znanja plavanja. Eden pomembnejših preventivnih ukrepov je vključevanje otrok v plavalne tečaje, na katerih pridobijo ustrezno znanje plavanja, varnega ravnanja v vodi in osnov zagotavljanja prve pomoči," so še zapisali.