Letošnji dosežki NPZ tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi, težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine, dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc, so nacionalni preizkusi znanja pripravljeni na takšen način, da so pričakovani dosežki okrog 50 odstotkov.

Letošnji povprečni dosežek učencev tretjega razreda pri slovenščini pa je bil s 40,46 odstotka pod pričakovanim rezultatom, lani je bil 46,95 odstotka. Povprečni dosežek pri matematiki je bil 57,06 odstotka (lani 55,99 odstotka), a je preizkus pokazal, da več kot polovica učencev ne reši besedilne naloge iz vsakdanjega življenja.

"Tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci težave z bralno pismenostjo. Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodisi prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je treba narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke in potem s temi podatki nekaj narediti. Tukaj imajo naši učenci zelo hude težave," je opozoril Vogrinc.

Velik standardni odklon pri angleščini

V šestem razredu so letošnji dosežki pri večini predmetov v intervalu desetletnega povprečja, izjema je madžarščina, kjer je letošnji dosežek najnižji, a gre po Vogrinčevih besedah za zelo majhno število učencev, ki pišejo preizkus, zato je treba biti pri posploševanju previden. Med dosežki šestošolcev je izpostavil velik standardni odklon pri angleščini, kar nakazuje na zelo velike razlike v znanju, je pojasnil.

Velike razlike v znanju angleščine se po Vogrinčevih pojasnilih kažejo tudi pri devetošolcih. Njihov letošnji povprečni dosežek je bil sicer tudi najnižji v desetletnem povprečju, pri čemer povprečni dosežki pri angleščini v 9. razredu padajo že nekaj let, je pojasnil Vogrinc.