Dobra novica za voznike: obeta se občutna pocenitev goriv

Opolnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 11,1 centa na 1,603 evra. Liter dizla bo z 1,647 evra cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa na 1,270 evra za liter.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministra za okolje, podnebje in energijo 95-oktanski bencin stal okoli 1,683 evra za liter, dizel okoli 1,728 evra za liter, za liter kurilnega okolja pa bi bilo treba odšteti okoli 1,374 evra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,42625 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Marže trgovcev so še naprej omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizla, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene bodo veljale do vključno 8. junija. Kot je sporočilo ministrstvo, se bodo cene teh naftnih derivatov tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.