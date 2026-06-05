Cene Prevc za otroke zbral več kot milijon evrov

Radio 1 je skupaj s Cenetom Prevcem v dobrodelni akciji Dežela junakov znova združil Slovenijo. Za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin so zbrali 1.379.263 evrov.

Na Debelem rtiču se je zaključila že 12. dobrodelna akcija Radia 1 Dežela junakov. Letos je prvič v ospredje stopil nekdanji smučarski skakalec, danes pa gostinec in komik Cene Prevc, ki je z novo vlogo stopil v velike čevlje svojega predhodnika Mihe Deželaka.

Prevc je s kvadrociklom deset dni potoval po Sloveniji, spremljalo pa ga je veliko podpornikov, znanih obrazov in otrok. Foto: Facebook/Darja Štravs Tisu Med drugim je opravljal številne izzive in tako povečeval dobrodelni sklad, v katerem so na koncu zbrali skoraj 1,4 milijona evrov.

Foto: Facebook/Darja Štravs Tisu

Voditelj Radia 1 Denis Avdić je medtem na terenu izpostavil, da zbrani znesek in rekord nista edina pomembna vidika akcije, saj ogromno šteje tudi podpora ljudi.

Ob prevzemu vloge je Prevc dejal, da je nova vloga zanj velika čast in tudi velika odgovornost. "Hvala vsem, ki ste me predlagali. Res ste me pozitivno presenetili. Očitno sem v življenju nekaj naredil prav, da ste me povezali z zgodbo, ki ima takšno težo in takšno srce," je še dodal.

Foto: Facebook/Darja Štravs Tisu Foto: Facebook/Darja Štravs Tisu

Na morje bodo lahko peljali več tisoč otrok

Cilj tradicionalne akcije je zbiranje sredstev za otroke iz socialno šibkih družin, ki si sami ne morejo privoščiti počitnic na morju. "Če en teden počitnic za otroka stane povprečno nekje od 200 do 300 evrov, je to seveda zelo odvisno od tega, kam gredo. Če gredo recimo v Baško na morje, je dražji prevoz, če so iz Ljubljane in grejo na Debeli rtič, pa je cenejši. Lahko si sami izračunate, da bo na morje šlo več tisoč otrok," je ob zaključku akcije povedal programski direktor Radia 1 in predsednik fundacije Preprosto blizu Andrej Vodušek.

Foto: Nikola Milosavić Aleksić/STA