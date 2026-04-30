Demokrati so potrdili prejem izhodišč za koalicijsko pogodbo, ki so jim jih v skladu z napovedjo poslali iz SDS po sredini potrditvi spremembe zakona o vladi. V SDS svojih korakov ne komentirajo, prav tako so se v molk zavili v trojčku NSi, SLS, Fokus. V Resni.ci za zdaj izhodišč niso dobili, so za STA navedli v stranki.

Predsednik SDS Janez Janša je sicer napovedal, da bodo strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslali izhodišča za koalicijsko pogodbo. Na sredini seji DZ so spremembo, s katero se po predlogu SDS število ministrstev s sedanjih 19 krči na 14, podprli še poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov ter Resni.ce.

Tako je pričakovati, da bodo vse te stranke dobile izhodišča in vabilo predsednika SDS Janeza Janše na pogovore o koalicijski pogodbi. V nasprotju z Demokrati v NSi, SLS in Fokus prejema izhodišč niso potrdili. V Resni.ci pa so za STA pojasnili, da na stranko izhodišč za zdaj niso prejeli.

Prvak Resni.ce Zoran Stevanović je sicer napovedal, da stranka ne namerava v vlado in se koalicijskih pogajanj ne bodo udeleževali, prav tako ne pričakujejo ločenega sporazuma za sodelovanje z bodočimi koalicijskimi partnericami. Ne glede na to pa je Janša še v sredo za Planet TV napovedal, da bo izhodišča poslal tudi Resni.ci.

Predsednik SDS zanika pogovore o novi koaliciji

Janša je sicer v javnih izjavah večkrat zanikal, da bi že do zdaj vodil neuradne pogovore o novi koaliciji. Napovedal pa je, da če bodo izhodišča za koalicijsko pogodbo usklajena, bodo nadaljevali usklajevanje področnih programov za naslednja štiri leta, nato pa pride na vrsto tudi usklajevanje sestave nove vlade.

Predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da bodo strankam, ki bodo podprle spremembo zakona o vladi, poslali izhodišča za koalicijsko pogodbo. Foto: STA

Obenem pa vseskozi napoveduje, da šibke vlade ne bodo sestavljali. Kot mogočo obliko sodelovanja s strankami v DZ je izpostavil tudi neke vrste ponovitev partnerstva za razvoj, kot ga je SDS pred leti že sklenila z opozicijo. Poudarja tudi, da vlade ne bodo sestavljali za vsako ceno.

Prvi krog iskanja mandatarskega kandidata se bo sicer iztekel brez vložene kandidature, saj ga je predsednica republike Nataša Pirc Musar predčasno končala in sporočila, da v tem krogu ne bo predlagala kandidata.