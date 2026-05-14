Demokrati podprli vstop v koalicijo s SDS ter NSi, SLS in Fokusom

Svet stranke Demokrati je brez glasu proti potrdil odločitev izvršilnega odbora stranke, da gredo v koalicijo s SDS ter NSi, SLS in Fokusom, je po sejah organov stranke v izjavi za medije dejal predsednik strankinega sveta in vodja poslancev Tadej Ostrc. Brez glasu proti je svet stranke podprl tudi besedilo koalicijske pogodbe.

Ob tem po besedah Ostrca pričakujejo, da se bo okrepil boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu z ustanovitvijo posebne tožilske enote t. i. SKOK.

"Poslanska skupina tukaj za mano je trdna in enotna, z velikim optimizmom zremo naprej," je dejal. Ob tem na dodatna novinarska vprašanja ni želel odgovarjati.

Demokrati so glede na izkazano podporo s koalicijsko pogodbo večinsko zadovoljni, saj naj bi bil po neuradnih informacijah v določenih delih pogodbe v veliki meri upoštevan njihov program.

Obetajo si tri ministrstva

Demokrati si v novi vladi obetajo tri resorje, neuradno združen resor za gospodarstvo in delo, zdravstvo in kulturo.

Demokrati so tako prva od strank, ki je potrdila vstop v koalicijo. Odločitev organov drugih strank pa je pričakovati v naslednjih dneh.