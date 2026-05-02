Delovna nesreča se je končala tragično

Na območju Škal v občini Velenje se je zvečer zgodila delovna nesreča s smrtnim izidom. V njej je življenje izgubil 38-letni kmetovalec.

Velenjski policisti so bili o nesreči obveščeni ob 18.30 uri. Po doslej zbranih informacijah je 38-letni moški pri delu z viličarjem prelagal betonske rešetke na dvorišču. Med vzvratno vožnjo je zapeljal čez rob dvorišča, zaradi česar se je viličar prevrnil. Moškega je viličar pokopal pod seboj, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

38-letnik je kljub hitri pomoči zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Policisti in kriminalisti so opravili ogled kraja tragedije in nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Po prvih ugotovitvah je policija tujo krivdo izključila.

O delovni nesreči bo obveščeno tudi pristojno državno tožilstvo, policisti pa bodo o ugotovitvah obvestili tudi druge pristojne institucije, so še sporočili s PU Celje.