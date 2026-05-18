Del odpadkov, odpeljanih z gradbišča novega zapora v Dobrunjah, je končalo na parceli župana občine Dobrepolje Janeza Pavlina. Slednji pravi, da za odpadke ni vedel, o njih ga je obvestila šele inšpekcija. Odpadke mora odstraniti na svoje stroške do 18. septembra. Medtem Anton Grandovec, ki je odpadke pripeljal tja, trdi, da je parcela njegova.

Gre za parcelo v Ponikvah, en kilometer oddaljeno od njegove hiše. Po poročanju portala Preiskovalno je okoljska inšpekcija z analizo GPS-podatkov ugotovila, da je bilo opravljenih osem voženj s tovornjaki, v katerih je bilo na županovo parcelo iz Dobrunj prepeljanih 96 kubičnih metrov odpadkov.

Odpadke na županovo parcelo nezakonito pripeljal prevoznik

Odpadke je na županovo parcelo nezakonito namesto v predelovalni center peljal med 8. in 23. novembrom 2023 prevoznik Anton Grandovec. Za te odpadke je v evidenčnih listih navedel lažne lokacije, navaja portal.

Kot je za STA povedal Pavlin, za odlaganje odpadkov na njegovi parceli ni vedel in zanj tudi nikoli ni dal dovoljenja. V času, ko je bil izveden dovoz, je imel hude zdravstvene težave, ki so ga prikovale na dom in na dolgotrajno rehabilitacijo, zato ni vedel, kaj se dogaja. Tudi sicer na parcelo ne hodi, saj je ne uporablja. Jezen je, kako je sploh mogoče, da je lahko nekdo z državnega gradbišča odpeljal in nezakonito odložil toliko odpadkov.

Župan, ki parcele ne uporablja, upa na spremembo odločbe inšpekcije

Glede na odločbo mora podatke zdaj odstraniti na svoje stroške, in sicer do 18. septembra. Ob tem pa opozarja, da denarja za sanacijo nima, saj njegovi prihodki kot učitelja in nepoklicnega župana niso veliki. Zato upa, da bo inšpekcija spremenila svojo odločbo.

Grandovca sicer pozna, saj živi le nekaj kilometrov od njega. Kot je povedal, je želel Grandovec pred leti parcelo, veliko sedem tisoč kvadratov, od njega kupiti. Zanjo mu je dal tri tisoč evrov are, potem pa ga ni bilo več na spregled.

Grandovec trdi, da je parcelo kupil od župana

Grandovec zdaj trdi, da je parcelo kupil od župana. "To je moja parcela. Sem jo kupil od njega," je preko SMS-sporočila odgovoril novinarjem portala. Na dodatno vprašanje, kdaj je kupil in ali obstaja pogodba o nakupu, pa ni več odgovarjal. Pavlin nakup zanika in pravi, da če bi parcelo res kupil, da bi o tem zagotovo obstajala pogodba.

Zgodba z odlaganjem odpadkov na Pavlinovi parceli je sicer le del širše zgodbe, ki jo preiskujejo inšpekcije in organi pregona. Kot so novembra lani razkrili na portalu Preiskovalno, je bilo iz gradbene jame za zapor Dobrunje mimo pravil odloženih za 840 tovornjakov gradbenih odpadkov. Razvozili naj bi jih na 32 do 34 lokacij po Sloveniji. V okviru inšpekcijskih postopkov naj bi jih bilo doslej preiskanih in uradno potrjenih šest, skupno pa naj bi zaradi nepravilnega odlaganja teklo 19 inšpekcijskih postopkov.

Kot je nazadnje v soboto poročal portal, policija v okviru kriminalistične preiskave v zvezi s tem zaslišuje šoferje avtoprevoznika Antona Grandovca in črnomaljskega podjetja Pangra Martina Panjana, ki naj bi morali odpadke na črno zakopavati v gozdnih vrtačah, na kmetijskih zemljiščih in drugje.