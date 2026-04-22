R. K., STA

promet promet zastoj zastoj potovanje DARS Slovenske ceste

Sreda, 22. 4. 2026, 16.41

Dars opozarja na povečan promet ob prvomajskih praznikih

zastoj na primorski avtocesti | Povečan promet na slovenskih avtocestah je zaradi praznikov in šolskih počitnic pričakovati od petka, 24. aprila do torka, 5. maja. | Foto Aljoša Rehar/STA

Povečan promet na slovenskih avtocestah je zaradi praznikov in šolskih počitnic pričakovati od petka, 24. aprila do torka, 5. maja.

Na Darsu opozarjajo, da bodo zaradi prvomajskih praznikov in šolskih počitnic v številnih evropskih državah prometne obremenitve na slovenskih avtocestah v prihodnjih dneh povečane. Povečan promet in možni zastoji so možni že v petek in soboto, predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti in pri mejnih prehodih.

Povečan promet na slovenskih avtocestah je zaradi praznikov in šolskih počitnic pričakovati od petka, 24. aprila do torka, 5. maja, so v sporočilu za javnost navedli v Darsu.

Med prometno najbolj obremenjene dneve so v Darsu izpostavili petek in soboto, in sicer zaradi podaljšanega konca tedna v Sloveniji, praznika v Italiji ter začetka šolskih počitnic v Sloveniji, na Nizozemskem in delu Belgije. Povečan promet in možni zastoji so obenem najverjetnejši v četrtek, 30. aprila. Pred prvomajskimi prazniki zaradi omejitev prometa namreč pričakujejo povečano število tovornih vozil.

Med najbolj obremenjenimi dnevi pa so izpostavili še 3. in 4. maj zaradi zaključka počitnic in povečanega števila tovornih vozil po praznikih.

Ob povečanem prometu se lahko pričakujejo zastoji predvsem na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti, območjih delovnih zapor, zlasti na štajerski avtocesti na odsekih Fram-Slovenska Bistrica in Domžale-Ljubljana ter na primorski avtocesti na odseku Ravbarkomanda-Postojna ter na odsekih pred mejnimi prehodi s Hrvaško in Avstrijo.

Aktualne prometne razmere in potovalne čase lahko uporabniki spremljajo na spletni strani prometno-informacijskega centra.

Največ prometa proti Hrvaški

Največ prometa z osebnimi vozili pričakujejo iz Avstrije in Italije v smeri proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov, v obratni smeri pa ob njihovem zaključku. Največ prometa s tovornimi vozili pa pričakujejo predvsem v smeri iz Italije proti Madžarski ob začetku praznikov in v obratni smeri ob njihovem koncu.

Kot so še spomnili na Darsu, bo v nedeljo in ponedeljek, 26. in 27. aprila, med 8. in 22. uro veljala omejitev za tovorna vozila nad 7,5 tone. V ponedeljek, 27. aprila, na podlagi odločitve ministrstva za infrastrukturo omejitve ne veljajo za prevoze, povezane s pretovornimi operacijami v koprskem pristanišču in iz njega.

Omejitve za težja tovorna vozila pa bodo veljale tudi v petek, soboto in nedeljo, 1., 2. in 3. maja, med 8. in 22. uro.

LPP
Robert Kranjec
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.