Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v DZ danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke prihodnje koalicije – poleg Janševe SDS še NSi, SLS, Fokus in Demokrati – potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Janša lahko računa tudi na podporo Resni.ce.

Po Demokratih in NSi, ki so to storili pretekli teden, so v ponedeljek zvečer vsebinskemu delu koalicijske pogodbe za mandatno obdobje 2026–2030 prikimali še v SLS, Fokusu Marka Lotriča in seveda v SDS, ki bo vlado tudi vodila.

Za izvolitev je potrebnih 46 glasov

To pomeni, da so izpolnjeni pogoji za vložitev mandatarske kandidature, je v ponedeljek zvečer napovedal najverjetnejši mandatar Janša. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, stranke podpisnice koalicijske pogodbe jih imajo zgolj 43. A si Janša lahko obeta tudi podporo stranke Resni.ca, čeprav ta formalno ne bo del koalicije. Kot je v soboto povedal njen predsednik Zoran Stevanović, bodo prispevali tudi podpise za Janševo kandidaturo.

Glasovanje najhitreje v petek

Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečenj, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.