Danes še poletne temperature, v naslednjih dneh pa občutna sprememba #animacija

Danes bo še večinoma sončno in tudi temperature bodo dosegle med 22 in 27 stopinj Celzija. Občasno se bo pojavljala koprenasta oblačnost, proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. Za prihodnje dni pa že lahko pripravite dežnike.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo ponedeljek povečini še sončen z občasno koprenasto oblačnostjo. Od zahoda se bo začelo oblačiti. Pihal bo jugozahodnik.

Danes bo vpliv vremena na počutje še ugoden in spodbuden, proti večeru pa bo vremenska obremenitev začela naraščati.

Sušne razmere se bodo ponekod zaostrile

Od torka naprej nas čaka neenakomerna porazdelitev padavin, ko bo zahod namočen, vzhod pa skoraj suh, so na svojem Facebook profilu objavili na Neurje.si.

"Na splošno bo do petka prevladovalo precej oblačno in pogosto deževno vreme, z največ padavinami v zahodni polovici Slovenije in manj proti vzhodu. Koroška, Podravje in Prekmurje – sušne razmere se bodo le še zaostrile," so še zapisali med drugim.

V torek že hladneje

V torek bo proti vzhodu še dokaj sončno, povečini pa spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan na severovzhodu še nekoliko okrepil.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija, so sporočili na Agenciji RS za Okolje (Arso). V torek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi.

Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji postopno slabi in se umika nad Balkan. Iznad zahodne Evrope se proti Alpam pomika območje nizkega zračnega tlaka skupaj z vremensko fronto. K nam od jugozahoda doteka topel in postopno vse bolj vlažen zrak.

V sredo bo povečini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

V četrtek bodo padavine postopno ponehale, prehodno se bo nekoliko zjasnilo. Veter bo proti večeru oslabel.

Padavine se obetajo tudi na Jadranu

V torek bo v krajih vzhodno od nas še dokaj sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. V krajih zahodno od nas in v severnem Jadranu se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe. Proti večeru bo možna tudi kakšna nevihta.

Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Foto: Shutterstock