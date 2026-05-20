Danes je nov dan: Poslanka Kokot naj umakne kazensko ovadbo zoper Dobranića

Na inštitutu Danes je nov dan so se odzvali na povabilo poslanske skupine Resni.ca na delovni sestanek. Kot poudarjajo, politiko sodijo po dejanjih, ne pa po lepih besedah v vabilih. Vabilu na sestanek bi se odzvali, če bi poslanka Resni.ce Katja Kokot umaknila kazensko ovadbo zoper predstavnika inštituta Filipa Dobranića, so sporočili.

Kot so na inštitutu zapisali v sporočilu za javnost, so vedno pripravljeni na konstruktiven dialog o ključnih družbenih vprašanjih, vključno s prihajajočim glasovanjem o dopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih. Vendar pa izvedbo sestanka pogojujejo s takojšnjim prenehanjem politike ustrahovanja civilne družbe, ki jo izvajajo člani te poslanske skupine.

Ob tem v inštitutu opozarjajo na nesprejemljivo dvojnost političnega delovanja, kjer se v uradnih vabilih poziva k sodelovanju, v javnosti pa se hkrati stopnjujejo napadi na civilno družbo. Sestanka bi se udeležili, če bi vodja poslanske skupine Resni.ca Katja Kokot umaknila kazensko ovadbo zoper predstavnika inštituta Filipa Dobranića in pod pogojem, da poslanka izbriše javno objavo, v kateri nevladne organizacije primerja s podganami.

Kot opozarjajo, je zgodba dobila dodatne razsežnosti v torek, ko je predsednik stranke Resni.ca in predsednik DZ Zoran Stevanović v izjavi za medije nadlegovanje, ki ga je izvajala poslanka Kokot, označil za legitimno in legalno. S tem je jasno sporočil, da se vodstvo poslanske skupine ne distancira od dejanj svoje poslanke, temveč jih podpira, so opozorili.

"Na Danes je nov dan politiko sodimo po dejanjih, ne po besedah. Prijazne besede v vabilu ne morejo preglasiti dejstva, da smo s strani članov poslanske skupine stranke Resni.ca še naprej tarča poskusov ustrahovanja. Ne moremo pristati na dialog in verjeti v dobro vero zapisov o spoštljivi komunikaciji, dokler nas ti isti poslanci javno blatijo in pravno preganjajo," so navedli.

Zavračajo Stevanovićeve očitke

Odzvali so se tudi na torkovo izjavo Stevanovića, da se lahko vprašamo, v kakšni državi živimo, če predstavniki nevladnih organizacij agitirajo za določene politične stranke tako, da agresivno pozivajo ljudi, naj pritiskajo na določene poslance, ali jih ogrožajo s tem, da jim rišejo tarče na čelo. V inštitutu Stevanovićeve očitke odločno zavračajo.

"Izjava našega sodelavca ni bila agresivna, niti ni nikomur risal tarče na čelo. Naš inštitut že skoraj desetletje s Parlametrom spremlja in komentira delo poslancev, ki so po ustavi neodvisni ter za svoje besede in dejanja odgovarjajo javnosti z imenom in priimkom," so pojasnili.

V organizaciji poudarjajo, da dokler se žaljiva retorika in pravni pritiski na tiste, ki zagovarjajo moč ljudstva, ne prenehajo, resen dialog s predstavniki oblasti ni mogoč. Srečanja se bodo z veseljem udeležili, ko bodo zagotovljeni pogoji za varen in spoštljiv dialog, so še dodali.