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Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
21.44

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
poletje vročina Podnanos rekord vročinski val

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 21.44

1 ura, 22 minut

Danes izmerili nov slovenski temperaturni junijski rekord

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
gorska dirka Podnanos | Foto Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vročinski val se nadaljuje tudi v nov teden. Agencija za okolje (Arso) je danes v Podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala do vključno srede, že v torek pa bodo temperature kakšno stopinjo nižje od današnjih, je za STA povedal dežurni prognostik Arsa Andrej Velkavrh.

Tudi na nekaj drugih postajah na Primorskem je Arso zabeležil junijske rekorde. Prejšnji izmerjen junijski temperaturni rekord so izmerili 26. junija lani v Dobličah pri Črnomlju. Takrat so termometri kazali 38,4 stopinje Celzija.

Velika toplotna obremenitev po nižinah bo vztrajala do vključno srede, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zaradi tega je Arso za jugovzhod, jugozahod ter osrednji del države za torek in sredo izdal rdeče opozorilo.

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Jutri bo po napovedi Arsa sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta

Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Na območju Alp bodo v drugi polovici dneva nastale posamezne nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija.

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