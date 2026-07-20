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Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
10.37

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
vreme Slovenija padavine alarm

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 10.37

14 minut

Danes in jutri plohe in nevihte, na zahodu še kar na suhem #animacija

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Danes bo sprva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zahodna polovica Slovenije je spet ostala na suhem.

Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija.

Tudi v torek bodo nevihte zajele večji del Slovenije 

V torek bo dopoldne povečini sončno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzij.

V sredo bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.

vreme Slovenija padavine alarm
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