Danes bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne bo več spremenljive oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, do večera bo veter ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj Celzija. Podobno vreme bomo imeli tudi jutri, v noči na četrtek pa sledi vremski šok: minus, precej snega že na 500 metrih nadmorske višine in sunki vetra do 70 kilometrov na uro.

Jutri bo sončno, zvečer se bo od severozahoda pooblačilo. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik, popoldne ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 2, ob morju in na Goriškem okoli 5, najvišje dnevne od 14 do 20 stopinj Celzija.

Izrazit vremenski zasuk: precej snega že na 500 metrih nadmorske višine

V noči na četrtek se bodo padavine razširile nad vso državo. Pričakovati je izrazit vremenski zasuk. Zaradi velike temperaturne razlike med zračnima masama nas čaka zelo pestro vremensko dogajanje z močnimi padavinami in tudi nevihtami. Meja sneženja se bo ob tem hitro spuščala proti nižinam, napovedujejo na Meteoinfo.

Precej snega bo po njihovi napovedi zapadlo v krajih nad približno 500 metri nadmorske višine. Pričakovane količine se gibljejo med 10 in 20 centimetri, nad 800 metri pa lahko lokalno zapade tudi več kot 30 centimetrov snega, največ na zahodu in jugu države.

Sunki vetra do 70 kilometrov na uro

Precej vetrovno bo. Foto: Getty Images Zapihal bo veter severnih smeri. Ob tem bo tudi precej vetrovno, najbolj na vzhodu Slovenije, kjer bodo lahko sunki severnika, predvsem v višjih legah, presegli 70 kilometrov na uro. Na Primorskem bo ob prehodu hladne fronte v drugem delu noči na četrtek prehodno zapihala močna burja.

V četrtek čez dan bodo padavine slabele, vendar še ne bodo povsem ponehale. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Občutno hladneje bo. Občasno bo deževalo ali snežilo tudi še v petek, a rahle padavine bodo do večera ponehale.