Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili.

Danes za jugozahod države velja rdeče vremensko opozorilo. Foto: Arso "Vročinski val se bo v teh dneh stopnjeval. Danes, v nedeljo in v ponedeljek bomo dosegli višek temperature," je za STA dejal dežurni vremenoslovec Urban Žagar. Najvišje temperature bodo v nedeljo in ponedeljek, takrat bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija. Medtem bo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 oziroma možno tudi do 39 stopinj Celzija.

Zelo verjetno pa bodo temperature presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen pa je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju, so zapisali na Arsu.

Temperature naj bi popustile v torek, vendar lahko vseeno pričakujemo okoli 35 stopinj Celzija. V torek bo zagotovo veljalo oranžno opozorilo za vso državo, je še dejal Žagar.

Bivalne prostore zračimo ponoči in zjutraj

Na Arsu opozarjajo, da bodo zelo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci in uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin. Prav tako naj vodo in senco zagotovimo domačim živalim. Za zadostno kroženje zraka naj bivalne prostore zračimo ponoči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo na težave, ki jih povzroči vročina. Med drugim navajajo nelagodje, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap. Poleg zmanjšani izpostavljenosti vročini priporočajo tudi hlajenje prostorov ter omejitev fizične aktivnost. Poudarjajo uživanje zadostne količine tekočin, najbolje hladne vode, so zapisali na spletni strani NIJZ.