Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
27. 6. 2026,
7.07

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
vremenska napoved vreme vročina vročinski val sonce

Sobota, 27. 6. 2026, 7.07

38 minut

Danes bo peklensko vroče: za jugozahod države velja rdeč alarm

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
vroče, vročina, poletje, suša | Vročinski val se bo v teh dneh še stopnjeval. | Foto Shutterstock

Vročinski val se bo v teh dneh še stopnjeval.

Foto: Shutterstock

Na Agenciji RS za okolje (Arso) so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili.

Komenda, neurje
Novice Vremenoslovec razkriva, kaj se je dogajalo pri nedavnem uničujočem neurju v Komendi

Danes za jugozahod države velja rdeče vremensko opozorilo. | Foto: Arso Danes za jugozahod države velja rdeče vremensko opozorilo. Foto: Arso "Vročinski val se bo v teh dneh stopnjeval. Danes, v nedeljo in v ponedeljek bomo dosegli višek temperature," je za STA dejal dežurni vremenoslovec Urban Žagar. Najvišje temperature bodo v nedeljo in ponedeljek, takrat bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija. Medtem bo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 oziroma možno tudi do 39 stopinj Celzija.

Zelo verjetno pa bodo temperature presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Izmerjen pa je bil 26. junija lani na postaji Dobliče pri Črnomlju, so zapisali na Arsu.

Temperature naj bi popustile v torek, vendar lahko vseeno pričakujemo okoli 35 stopinj Celzija. V torek bo zagotovo veljalo oranžno opozorilo za vso državo, je še dejal Žagar.

Bivalne prostore zračimo ponoči in zjutraj

Na Arsu opozarjajo, da bodo zelo visoke temperature močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Sredi dneva in popoldne svetujejo zadrževanje v senci in uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin. Prav tako naj vodo in senco zagotovimo domačim živalim. Za zadostno kroženje zraka naj bivalne prostore zračimo ponoči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo.

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo na težave, ki jih povzroči vročina. Med drugim navajajo nelagodje, dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap. Poleg zmanjšani izpostavljenosti vročini priporočajo tudi hlajenje prostorov ter omejitev fizične aktivnost. Poudarjajo uživanje zadostne količine tekočin, najbolje hladne vode, so zapisali na spletni strani NIJZ.

vročinski val
Novice Za polovico Slovenije razglašen rdeč alarm, temperature do 39 stopinj Celzija #animacija
Vročinski val, vročina, termometer, visoka temperatura
Novice Znanstveniki ugotavljajo: Kaj takega bi bilo pred 50 leti praktično nemogoče
vremenska napoved vreme vročina vročinski val sonce
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.