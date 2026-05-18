Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
6.30

Osveženo pred

7 minut

Demokrati koalicijska pogodba Janez Janša Janez Janša NSi SDS

Dan pred iztekom roka za vlaganje mandatarskih kandidatur o koalicijski pogodbi še SDS, SLS in Fokus

Volitve 2026 SDS Janez Janša | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe prihodnjih vladnih partnerjev SDS, Demokratov in trojčka okoli NSi. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus. Ob zeleni luči je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, najverjetneje pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše.

Dan pred iztekom drugega kroga za predlaganje kandidata za mandatarja se bodo še v nekaterih strankah nastajajoče vladne koalicije opredelili do predloga koalicijske pogodbe.

Obravnava te med drugim čaka organe SDS. Predsednik stranke Janez Janša je namreč njeno vsebino po spremembi zakona o vladi usklajeval z Demokrati ter NSi, SLS in Fokus.

Izhodišča koalicijske pogodbe v dvajsetih točkah

Veliko podrobnosti sicer v preteklih dneh v naštetih strankah niso razkrivali, so pa smer nastajajoče vlade nakazali že v javno objavljenih izhodiščih koalicijske pogodbe v dvajsetih točkah, v katerih so med vsebinskimi prioritetami nastajajoče desne koalicije opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo.

Do vsebine koalicijske pogodbe se bodo danes opredeljevali še v strankah SLS in Fokus Marka Lotriča, ki jima je uvrstitev v DZ uspela s skupnim nastopom z NSi. Organi te, pa tudi Demokratov Anžeta Logarja, so medtem zeleno luč vstopu v vlado s potrditvijo koalicijske pogodbe prižgali že v preteklem tednu.

Če bodo enako danes storili tudi v preostalih strankah, ki nameravajo stopiti v vlado, pa bo temu po pričakovanjih kmalu sledil tudi podpis koalicijske pogodbe.

V torek se izteče drugi rok iskanja mandatarskega kandidata

V torek se bo iztekel drugi krog iskanja mandatarskega kandidata, pričakovati je kandidaturo prvaka SDS Janše. Ta lahko na glasovanju računa na podporo poslancev SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokus. Te stranke imajo skupaj 43 glasov, manjkajoče pa bo, kot kaže, zagotovilo pet poslancev Resni.ce. Stranke sicer ne bo v novi vladi, so pa napovedali, da bodo njihovi poslanci prispevali podpise h kandidaturi Janše in ga tudi podprli na glasovanju o mandatarju.

Janša bi lahko četrtič v zgodovini dobil mandat za sestavo vlade

Glasovanje o novem mandatarju bi lahko glede na določene roke sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečenj, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.

