Človeško okostje na Gorenjskem pripada moškemu, ki so ga pogrešali skoraj osem let

Analiza Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) je razkrila identiteto človeškega okostja, ki so ga na območju Kranjske Gore našli konec letošnjega aprila. Pripadalo jo moškemu, ki so ga pogrešali skoraj osem let.

Kranjskogorske policiste so konec aprila 2026 obvestili o najdbi človeškega okostja na strmem pobočju nad Malo Pišnico na območju Kranjske Gore. Identitete osebe takrat nisi potrdili.

Zdaj so sporočili, da so z analizo NFL nesporno ugotovili, da okostje pripada pogrešanemu Artu Kovačiču iz Kranjske Gore, ki so ga pogrešali od 3. oktobra 2018.

Z ogledi kraja in dozdajšnjim zbiranjem obvestil niso ugotovili, da bi bila smrt osebe posledica kaznivega ravnanja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obvestili pristojno državno tožilstvo.