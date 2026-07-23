Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je v sredo predala vložišču piranske občine. Kot je danes za STA povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora.

"Občutek imamo, da je vsem presedel način avtokratskega vodenja občine in države," je dejal Petaros. Kot je ob tem poudaril, je v prostorski zakonodaji jasno zapisano, da mora biti javnost vključena v procese razvoja strategije in upravljanja s prostorom. Politika si to pravico po njegovi oceni jemlje zase in sporoča, da ljudje niso sposobni odločati in sodelovati v argumentiranem demokratičnem procesu. Z zbiranjem podpisov jim je uspelo dokazati nasprotno, je prepričan.

Novi podpisi še prihajajo

V civilni iniciativi so želeli zbrati 300 podpisov, potrebnih za referendum, a se ji je v desetih dneh nabralo več kot trikrat toliko, novi podpisi pa še vedno prihajajo, je dejal Petaros.

V procesih urejanja občinskega prostora bi sicer morala biti bistvena spoštljiva komunikacija, vključevanje javnosti v procese in trud za razumevanje drugačnih mnenj, je še povedal.

V iniciativi nasprotujejo prodaji več občinskih zemljišč v Fiesi. Ocenjujejo, da je sporen sklep piranskega občinskega sveta o odprodaji zemljišč, sprejet na 35. redni seji občinskega sveta.