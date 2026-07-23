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Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
11.01

Osveženo pred

45 minut

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Fiesa Piran referendum zemljišča

Četrtek, 23. 7. 2026, 11.01

45 minut

Civilna iniciativa zbrala podpise za razpis referenduma o Fiesi

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Fiesa | V iniciativi nasprotujejo prodaji več občinskih zemljišč v Fiesi. | Foto STA

V iniciativi nasprotujejo prodaji več občinskih zemljišč v Fiesi.

Foto: STA

Civilna iniciativa Piran je zbrala 921 podpisov podpore pod pobudo za razpis referenduma o prodaji zemljišč v Fiesi, ki jih je v sredo predala vložišču piranske občine. Kot je danes za STA povedal predstavnik civilne iniciative in občinski svetnik Davorin Petaros, so zelo zadovoljni, da želi javnost soodločati o načrtovanju prostora.

"Občutek imamo, da je vsem presedel način avtokratskega vodenja občine in države," je dejal Petaros. Kot je ob tem poudaril, je v prostorski zakonodaji jasno zapisano, da mora biti javnost vključena v procese razvoja strategije in upravljanja s prostorom. Politika si to pravico po njegovi oceni jemlje zase in sporoča, da ljudje niso sposobni odločati in sodelovati v argumentiranem demokratičnem procesu. Z zbiranjem podpisov jim je uspelo dokazati nasprotno, je prepričan.

Novi podpisi še prihajajo

V civilni iniciativi so želeli zbrati 300 podpisov, potrebnih za referendum, a se ji je v desetih dneh nabralo več kot trikrat toliko, novi podpisi pa še vedno prihajajo, je dejal Petaros.

V procesih urejanja občinskega prostora bi sicer morala biti bistvena spoštljiva komunikacija, vključevanje javnosti v procese in trud za razumevanje drugačnih mnenj, je še povedal.

V iniciativi nasprotujejo prodaji več občinskih zemljišč v Fiesi. Ocenjujejo, da je sporen sklep piranskega občinskega sveta o odprodaji zemljišč, sprejet na 35. redni seji občinskega sveta.

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