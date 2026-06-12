Civilna iniciativa za Ljubljano z današnjim dnem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani, ki bo 12. julija. Ker so po pridobitvi pravnih mnenj prepričani, da je bil umik odloka o parkiranju Mestne občine Ljubljana (MOL) brez pravne podlage, bodo vložili pobudo za oceno ustavnosti sklepa o umiku.

Kot so predstavniki civilne iniciative spomnili na današnji novinarski konferenci, so pobudo za referendum oddali, ker je parkirnih mest v prestolnici premalo in ker je namen odloka o parkiranju v soseskah kaznovanje etažnih lastnikov, ki nasprotujejo občinskemu lastninjenju parkirišč.

"Širša namena pa sta prelaganje odgovornosti in preusmerjanje pozornosti od kriminalno slabega vodenja mesta z visoko zadolženostjo in od projektov, kot so kanal C0, izgon oblikovne gimnazije iz Križank, gradnja garažne hiše pod tržnico in sežigalnice. Prelaganje odgovornosti na občane, na primer na civilno iniciativo za agresivno preprečevanje vpisa pripadajočih zemljišč, in 20-letnega zanemarjanja parkirnega stanja v mestu, javnega prometa ter zanemarjanja sosesk ne moremo sprejeti," je v imenu iniciative poudarila Sarah Ženko.

Ko so šli na pot referenduma, jih je po njenih besedah mestna oblast sprva ignorirala, nato pa z javnostjo manipulirala, češ da gre le za Štepanjsko naselje. "Potem je trdila, da referendumu ne bo nasprotovala, če bomo zbrali dovolj podpisov. Na koncu pa je po zbranih podpisih izvedla manipulacijo brez pravne podlage. Izglasovala je umik odloka, medtem ko teče referendumski postopek. S to farso nas je želela utruditi in javnost prepričati, da je referendum brezpredmeten, zato pa je zlorabila mestni svet in celo občinsko glasilo, ki ga plačujemo občanke in občani," je bila kritična Ženko.

"Za razliko od občine sami spoštujejo zakone"

V civilni iniciativi poudarjajo, da za razliko od občine sami spoštujejo zakone, ustavo in ljudi, ki so oddali svoj podpis. Kot so pojasnili, sta umik odloka po zbranih podpisih podrobno preučila tudi PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Pravna mreža za varstvo demokracije. "Ugotovila sta, da je brez pravne podlage, zato bomo oddali pobudo za oceno ustavnosti sklepa o umiku odloka. Taki manevri so namreč nevaren precedens, saj bi brez oddane zahteve za referendum mestna oblast imela proste roke, da odlok sprejme na naslednji seji," je napovedala Ženko.

Sarah Ženko, predstavnica Civilne iniciative za Ljubljano (CILJ) Foto: STA Župana Zorana Jankovića pozivajo, naj javno objavi imena pravnikov in njihova pravna mnenja, na podlagi katerih "si je vzel pravico, da se postavi nad zakone, ustavo, in da zatrjuje, da odloka ni več". "Vsi, ki so ta umik predlagali in zanj glasovali, bi morali, če bi premogli kanček morale, nemudoma odstopiti," je bila jasna Ženko.

Referendum bo

V civilni iniciativi poudarjajo, da referendum bo, ker "odlok še vedno obstaja in ga je treba z referendumom odpraviti". "V Ljubljani je vrelo že nekaj časa, zdaj pa je prekipelo. Dokončno je postalo jasno, da mestni oblasti z županom na čelu sploh ne gre za demokracijo in prebivalce, ampak jo žene le nadzor in oblast. Če ni bilo jasno že prej, je ta manever razjasnil, da mestna oblast ni zaveznik občank in občanov, temveč naš nasprotnik. MOL mora služiti nam, ne na nas. Ne bojimo se trenutne mestne oblasti, veseli, povezani in organizirani stopamo v referendumsko kampanjo, za katero si želimo, da bi povezala celotno mesto," je še izpostavila Ženko.

Po napovedih predstavnikov civilne iniciative bodo začeli kmalu zbirati tudi podpise za prvi mestni zbor, s čimer želijo pokazati, da so "temelj in neposredni izvajalec lokalne samouprave ter da je Ljubljana resnično naša". Ob tem so začeli tudi ustvarjati mrežo 15 tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov, da bodo, kot so pojasnili, "ta in prihodnje mestne oblasti previdne pri sprejemanju odlokov".

Prvi referendum na pobudo občanov

Referendumska kampanja se bo končala 10. julija opolnoči z volilnim molkom. Organizatorji kampanje bodo imeli mesec dni za nagovarjanje meščanov in meščank prestolnice. Po podatkih občinske volilne komisije sta se do četrtka popoldne k referendumski kampanji poleg pobudnikov referenduma, Civilne iniciative za Ljubljano, prijavili še Piratska stranka ter stranka Glas za otroke in družine.

To bo sicer tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna podpisna akcija občanov. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je namreč zbrala več kot 14 tisoč podpisov podpore za razpis referenduma.