Civilna iniciativa za Ljubljano je danes z razglednega stolpa na Ljubljanskem gradu izobesila rumeno zastavo v okviru referendumske akcije Pokažimo županu rumeni karton. Ljubljančane je pozvala k udeležbi na nedeljskem referendumu o parkirnem odloku ali predčasnemu glasovanju, ki bo v torek, sredo in četrtek.

"Glasujte proti odloku o parkiranju in proti občinskemu prisvajanju zemljišč. Če vas v nedeljo ne bo doma, glasujte v torek, sredo ali četrtek na predčasnem volišču na parkirišču Gospodarskega razstavišča," je danes prebivalce glavnega mesta pozval predstavnik civilne iniciative Klemen Fajs.

Očitek umika odloka in “rumeni karton” županu

Ko so zbrali dovolj podpisov za izvedbo referenduma, ljubljanski župan Zoran Janković po Fajsovih navedbah ni rekel, naj odločijo Ljubljančani, temveč je poskusil umakniti odlok in prekiniti tekmo po tem, ko so ljudje že prišli na igrišče. "Zato danes z Ljubljanskega gradu visi rumena zastava, simbolični rumeni karton, ki ga županu daje celo mesto," je dejal.

Županov umik odloka je po Fajsovih besedah "pravna mahinacija", civilna iniciativa pa bo po Fajsovi napovedi še ta teden vložila pobudo za oceno ustavnosti sklepa o umiku. Predpisi, ki bi županu ali mestnemu svetu omogočali umik odloka, ne obstajajo, temu pa je pritrdilo tako ministrstvo za javno upravo oziroma oddelek za lokalno samoupravo kot Pravna mreža za varstvo demokracije in center PIC, je navedel.

Kot je ocenil, ne gre samo za referendum o parkirninah. "Parkirnine so način, kako se kaže globlji problem. Občina ga je ustvarila, da lahko ljudem pošilja račune," je dejal in dodal, da si občina ves čas poskuša prilastiti zemljišča, ki so last stanovalcev in o katerih se pravdajo na sodiščih. Foto: Kaja Skrbinšek/STA

Medtem ko dokazujejo, da so zemljišča last stanovalcev, se občina na to požvižga in uvaja režim izvršenih dejstev, na podlagi katerega nato postopa tudi na sodiščih. "Zato danes kažemo rumeni karton odloku, ki kaznuje ljudi, namesto da bi reševal njihove probleme, kažemo rumeni karton oblasti, ki demokracijo slavi, dokler zmaguje, in jo ovira, kadar ne, kažemo rumeni karton politiki, ki vidi ljudi kot strošek in ne kot skupnost," je dejal.

"Pravi rumeni karton je glasovnica"

Župan se gre po Fajsovih besedah samovoljo in poskuša pobegniti pred demokracijo, česar mu ne morejo dovoliti. "Dovolj je bilo," je poudaril. Tako mu dajejo jasno vedeti, da niso dekoracija, statisti in bankomat za pregrešno drage projekte občine, ki služijo bogatašem in turistom, ne pa prebivalcem mesta. "Ampak pravi rumeni karton ni iz blaga ali rumenega papirja, pravi rumeni karton je glasovnica," je opozoril.

Foto: Kaja Skrbinšek/STA

Pobudniki referenduma o spremenjenem odloku o urejanju prometa v Ljubljani nasprotujejo delu odloka, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.