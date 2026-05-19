V Resni.ci, SDS ter NSi, SLS, Fokus želijo z zahtevo za parlamentarno preiskavo o obveščanju javnosti v zadevi Black Cube vnaprej diskreditirati delo organov pregona v tej zadevi, menijo v Svobodi. Po njihovem mnenju je cilj tega manevra tudi diskreditirati preiskovalko o vplivu na volitve, ki jo predlagajo Svoboda ter Levica in Vesna.

Kot je na novinarski konferenci v zvezi s prejšnji teden vloženo zahtevo za parlamentarno preiskavo dejala poslanka Svobode Janja Sluga, "desna koalicija ne bi preiskovala vmešavanja izraelske paraobveščevalne službe, vpletenosti stranke ali pa točno določenega političnega funkcionarja, ki je najprej lagal, potem pa pred vesoljno javnostjo priznal, da je bil v to zgodbo vpleten, pač pa želijo v tej preiskovalni komisiji preiskovati slovenske policiste in obveščevalce, ki opravljajo svoje delo".

Cilj tega manevra je po njenih besedah diskreditirati preiskovalno komisijo, ki so jo v Svobodi ter Levici in Vesni predlagali na dan ustanovne seje DZ, 10. aprila, v naslednji fazi pa želijo "vnaprej diskreditirati tudi delo organov pregona in tudi rezultate morebitne preiskave".

Uničevanje dokazov in pritiski na preiskovalce

Sluga je kot še posebej skrb vzbujajoč izpostavila pritisk na policijo oz. na posamezne kriminaliste, ki vodijo predkazenski postopek, saj da je iz zahteve "jasno, da bodo preiskovali zasebnost policistov, njihovo napredovanje in da se bodo tudi vtikali v potek predkazenskih postopkov". "Koaliciji črne kocke se očitno zelo mudi z uničevanjem dokazov in pritiskom na preiskovalce, kar po naši oceni pomeni, da je teža teh dokazov velika, zato želijo na zatožno klop posaditi slovensko policijo in Sovo," je pojasnila. Glede na napovedane preiskave vpliva objave posnetkov na volitve in posredovanje teh informacij javnosti je ocenila tudi, da gre tudi za pritisk na medije.

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je prihodnji koaliciji očital, da želi afero Black Cube pomesti pod preprogo. Ob tem je spomnil, "kako se je v tej državi z istimi akterji pod preprogo pometlo trgovino z orožjem iz leta 1991". Opozoril je tudi, da nismo prišli do konca v aferi Patria in v zgodbi o Tešu, kar po njegovem mnenju ni prav.

V Svobodi se po njegovih besedah zavzemajo, da se stvari razčistijo. "Nič ne prejudiciramo, temelj suverenosti in samostojnosti države so neodvisno sodstvo, neodvisna policija, preiskovalni organi. Želimo si, da brez političnih pritiskov, o katerih govorimo danes, tako Sova kot policija v dobro te države opravita tisto, kar je treba," je dejal Sajovic. Foto: Ana Kovač

V Svobodi so kritični tudi do predloga novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki so ga vložili poslanci SDS ter trojčka NSi, SLS in Fokus. Ta po besedah Sluge "anulira ves napredek, ki je bil dosežen v prejšnjem mandatu", saj jemlje pravico do pravnega varstva ne samo poslancem, pač pa tudi preiskovancem, morebitnim državljanom ali osebam zasebnega prava, ki bi jim lahko bile v postopku parlamentarne preiskave kršene človekove pravice. "To je grob napad na parlamentarno preiskavo," je prepričana Sluga, saj se bo ta lahko spremenila v "orodje grobega političnega obračunavanja" in bo dopuščala novi koaliciji, da prepreči morebitne predloge za parlamentarne preiskave opozicije.

Asta Vrečko: Nastaja najbolj desna vlada v zgodovini Slovenije

Meni, da nova vlada ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi "interesov kapitala, privatizacije javnega in političnega prevzema države". "Še preden je zaprisegla, v družbo vnaša ideološke delitve, demontira socialno državo, napada sindikate, civilno družbo, medije, kulturo in napoveduje vojno vsem, ki se bodo upirali njihovim politikam," je poudarila.



Po njenih besedah je že v volilni kampanji SDS pokazala, da bo za vrnitev na oblast pripravljena uporabiti vsa sredstva. "Razkrile so se povezave z izraelskimi obveščevalnimi strukturami in poskusi vplivanja na politično dogajanje ter agresivne diskreditacije političnih nasprotnikov. Sedaj SDS preko satelitskih in hčerinskih političnih projektov, od Demokratov Anžeta Logarja do Fokusa Marka Lotriča, prevzema vlado in si podreja Državni svet."



Do sestavljanja nove vlade in prvih potez bodoče koalicije so kritični tudi v Levici, kjer so ocenili, da SDS skupaj s svojimi političnimi sateliti postavlja "najbolj desno vlado v zgodovini Slovenije". "Ta koalicija je začela nastajati že takoj po volitvah z interventnim zakonom za bogate, ki prinaša davčne odpustke najpremožnejšim in kapitalu," je opozorila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.

Sajovic pa je obsodil tudi to, da je v demokratični družbi nekdo, ki opozarja na nepravilnosti, nezakonitosti, morebitne neustavnosti, "napaden in diskreditiran". "To se dogaja s predstavniki civilne javnosti," je pojasnil. Ob tem je navedel še, da so na mandatno-volilni komisiji DZ "kar naenkrat eni sodniki pravi, eni niso pravi". Podobna zgodba se po njegovih besedah dogaja tudi na področju medijev in univerz. "Seveda je treba vse to diskreditirati, če hočemo pleniti po javnem zdravstvu in reformirati pokojninsko zgodbo ter dati finančne privilegije najbogatejšim," je dejal.

"Nenazadnje vemo, kako se v tej državi vlada, tudi v svetu je jasno, da je vsak mandat pri avtoritativnih voditeljih še hujši, še manj demokratičen, še bolj neposreden. Skupaj z ljudmi se bomo zavzeli, da se te zadeve raziščejo in spravijo v demokratične okvire," je napovedal Sajovic. Zanikal pa je, da bi bil kakorkoli vpleten v preiskavo, saj da jo vodijo za to pristojni organi, ministrstvo za obrambo pa se s tem ne ukvarja.