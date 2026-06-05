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Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
5. 6. 2026,
12.50

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Janez Ciglar Kralj Mateja Čalušić Ministrstvo za kmetijstvo vlada primopredaja poslov

Petek, 5. 6. 2026, 12.50

1 ura, 3 minute

Cigler Kralj in Čalušić za nadaljnjo krepitev odpornosti slovenskega kmetijstva #video

Avtorji:
Sa. B., STA

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Zdaj že nekdanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je predala posle nasledniku Janezu Ciglerju Kralju. Strinjala sta se, da je treba nadaljevati ukrepe za krepitev odpornosti kmetijstva in prehranske suverenosti. Novi kmetijski minister je ob tem napovedal umik nedavno objavljenih prehranskih smernic.

Čalušić, ki je leta 2023 na položaju zamenjala prvo kmetijsko ministrico vlade Roberta Goloba Ireno Šinko, je danes izrazila zadovoljstvo nad opravljenim delom njene ekipe. Novemu ministru in njegovi ekipi je ob tem zaželela veliko uspehov in dobrega dela v tem mandatu.

Ne glede na politično naravnanost ni vprašanje, da je treba še naprej delati na opolnomočenju slovenskih kmetij in iskanju rešitev za obvladovanje tveganj, je v izjavi za medije po pogovoru s Ciglerjem Kraljem dejala nekdanja ministrica.

Nadaljnja podpora manjših kmetov

Da sta tako Šinko kot Čalušić v preteklem mandatu začeli nekaj dobrih projektov, je ocenil tudi novi minister za kmetijstvo. "Iskali so poti do manjših kmetov, do manjših pridelovalcev hrane, tu bomo zagotovo nadaljevali iskanje neke učinkovite poti, da jih podpremo," je dejal Cigler Kralj.

Tudi pri odpornosti na naravne nesreče in pri ukrepih za varstvo pred naravnimi nesrečami so bili po ministrovem prepričanju narejeni koraki naprej. Kot je dejal Cigler Kralj, sta se s Čalušić strinjala, da je treba v te ukrepe še bolj izdatno vključiti evropska sredstva. "Ne bomo prosto rezali dosedanjega dela," je zagotovil, ob tem pa dodal, da bodo z novo ekipo iskali nove smeri oz. prilagoditve teh ukrepov.

Med ključnimi nalogami svojega mandata vidi že omenjeno krepitev odpornosti proti naravnim nesrečam in učinkovite pomoči po naravnih nesrečah. Druga ključna naloga pa bo dati nov zagon črpanju evropskih sredstev.

Cigler Kralj je ob primopredaji predstavil tudi svojo ožjo ekipo. | Foto: STA Cigler Kralj je ob primopredaji predstavil tudi svojo ožjo ekipo. Foto: STA

Spremembe zakona o zaščiti živali

Cigler Kralj je, tako kot na predstavitvi pred pristojnim odborom v DZ, napovedal spremembe zakona o zaščiti živali. Pri tem ne bodo šli v ukinjanje prepovedi baterijske reje, bodo pa iskali rešitve, da podaljšajo prehodno obdobje. "Seveda tu ne bomo šli mimo ključnih nevladnih organizacij na področju kmetijstva, kot so Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Sindikat kmetov Slovenije, ki bodo ključni sogovorniki pri sprejemanju teh rešitev," je dejal.

Napovedal je tudi umik nacionalnih prehranskih smernic za leto 2025, ki jih je prejšnja vlada objavila konec maja. "Tu bomo šli skupaj s stroko v iskanje novih rešitev," je povedal. Dokument je v začetku leta razburjal po objavi dveh člankov v tuji spletni znanstveni reviji MDPI Foods, ki sta opravila njegovo analizo. Smernice so sicer zgolj priporočila in so namenjene podpori prebivalcem Slovenije pri oblikovanju prehranskih navad.

Cigler Kralj je ob primopredaji predstavil tudi svojo ožjo ekipo, med drugim državna sekretarja Mojco Erjavec in Velislava Žviplja.

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