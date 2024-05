Danes se je začela uporabljati novela zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Med drugim od 24. maja 2025 prepoveduje prodajo cigaret, tobaka za zvijanje in ogrevanih tobačnih izdelkov z značilno aromo. S koncem prihodnjega leta zakon ukinja tudi kadilnice v zaprtih javnih in delovnih prostorih.

Novela v nacionalno zakonodajo prenaša evropsko direktivo. Poleg tega je njen cilj omejevanje arom v tobačnih in povezanih izdelkih, s čimer želijo zaščititi zdravje, predvsem otrok in mladostnikov. Arome so namreč eden od ključnih dejavnikov za izbiro teh izdelkov med mladimi, so ob sprejemanju novele opozarjali na ministrstvu za zdravje.

V skladu z novelo se lahko elektronske cigarete, elektronske cigarete brez nikotina, posodice za ponovno polnjenje in posodice za ponovno polnjenje brez nikotina z aromami dajejo na trg še največ 12 mesecev od uveljavitve zakona.

Tako bo prepovedano dajati na trg tobačne izdelke, ki vsebujejo aromatične snovi v katerikoli od komponent, kot so filtri, papir, ovoji in kapsule, ali imajo tehnične značilnosti, ki omogočajo spreminjanje vonja ali okusa tobačnega izdelka ali jakosti dima.

Visoke globe za kršitelje

Z globo od štiri tisoč do 33 tisoč evrov bo kaznovana oseba, ki proizvaja, daje na trg ali prodaja tobačne izdelke z značilno aromo ali z dodatki oziroma če proizvaja, prodaja ali daje na trg tobačne izdelke, ki vsebujejo aromatične snovi v katerikoli od njihovih komponent.

Elektronske cigarete, elektronske cigarete brez nikotina, posodice za ponovno polnjenje in posodice za ponovno polnjenje brez nikotina pa morajo biti že zdaj zaščitene pred nedovoljenimi posegi, lomljenjem in puščanjem ter imajo mehanizem, ki zagotavlja ponovno polnjenje brez puščanja.

Poslanci so novelo zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov 28. marca sprejeli s 77 glasovi za in nobenim proti sprejeli novelo. V uradnem listu je bila novela zakona objavljena 9. aprila, začela pa je veljati 24. aprila.