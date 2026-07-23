Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
23. 7. 2026,
9.58

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved nevihta ARSO

Četrtek, 23. 7. 2026, 9.58

5 minut

Vremenska napoved

Čez dan bodo plohe in nevihte, zapihal bo severni veter

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte | Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. | Foto Shutterstock

Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem.

Foto: Shutterstock

Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
Neurje Hrvaška
Novice Kar dva hrvaška otoka zadel meteocunami. V BiH zaradi udara strele poginila čreda ovac. #video
vreme, neurje, toča
Novice To čaka Slovenijo v prihodnjih urah
vreme vremenska napoved nevihta ARSO
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.