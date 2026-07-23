Danes bo zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Popoldne bo zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

Zvečer se bo nevihtna aktivnost umirila, najpozneje na Primorskem. Ponoči se bo od severa začelo jasniti. Jutro bo sveže, najnižje temperature bodo od 6 do 12, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

V petek bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem povečini šibka burja, ki bo čez dan ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.