Predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin je na dnevih državnega odvetništva opozoril, da smo bili v Sloveniji letos priča poskusa vplivanja na rezultate volitev. Tudi človekove pravice, ki so bile že pridobljene, niso zagotovljene, zato je treba ubraniti institucije, ki varujejo sisteme demokratične družbe, kot je tudi državno odvetništvo, meni.

V nagovoru na Brdu pri Kranju se je Čeferin ozrl tudi v aktualno politično dogajanje v svetu in spomnil, da v svetu, tudi v Evropi, prihaja do procesa razgradnje demokracije.

Čeferin: Demokratične ureditve se postopoma spreminjajo v avtokratske

"Izvršilne oblasti v nekaterih evropskih državah omejujejo svobodo medijev, politično konkurenco, spreminjajo zakonodajo z namenom utrditve oblasti in omejujejo neodvisnost sodstva. Demokratične ureditve v teh državah se postopoma, korak za korakom, spreminjajo v avtokratske," je opozoril.

Živimo pa tudi v času, ko obveščevalne službe vplivajo na rezultate volitev. "Pri tem nimam v mislih le najbolj razvpitih primerov, kot sta na primer Brexit ali pa ameriške predsedniške volitve leta 2016. Letos smo bili podobnim poskusom vplivanja na rezultate volitev priče v Sloveniji," je opozoril.

Po Čeferinovem mnenju se moramo zato zavedati, da na področju varstva človekovih pravic ni nič, kar je bilo v preteklosti pridobljeno, tudi zagotovljeno. Zato je pomembno, da ob vsakem poskusu razgradnje imunskega sistema demokratične družbe ubranimo institucije, ki jo varujejo, kot so sodišča, državno odvetništvo, je nanizal.

"Zakonodajalec je pravno odvetništvo želel podrediti vladi"

Čeferin je uvodoma izpostavil, da so se mu ob prebiranju določb zakona o državnem odvetništvu izpostavila številna vprašanja, predvsem glede samostojnosti državnih odvetnikov pri opravljanju njihovega dela. Kot je izpostavil, je državno odvetništvo po zakonu samostojen in avtonomen organ, a hkrati morajo državni odvetniki pri opravljanju najpomembnejših procesnih dejanj slediti navodilom države. Iz teh določb zakona lahko razberemo, da je zakonodajalec želel državno odvetništvo podrediti vladi, je opozoril.

Drugo protislovje glede položaja državnega odvetništva predsednik ustavnega sodišča prepoznava v zakonski določbi, po kateri morajo državni odvetniki pri svojem delu ravnati tako, da ščitijo pravice in interese Republike Slovenije in s tem krepijo delovanje pravne države. Ta zakonska določba temelji na predpostavki, da varovanje pravic in interesov države avtomatično pomeni tudi krepitev pravne države, vendar pa v zakonu ni objektivno opredeljeno, kaj je v vsakem posamičnem primeru interes države.

"Tako niti zakon o državnem odvetništvu niti noben drug predpis ne vsebuje varovalk, ki bi preprečevale, da vsakokratna vlada ne bi državnega interesa opredelila arbitrarno, pristransko, po političnih kriterijih, ki pač koristijo vsakokratni politični oblasti in ki ne prispevajo k varstvu pravne države," je opozoril.

Sedaj veljavna zakonska ureditev po Čeferinovi oceni vsaj teoretično torej omogoča položaje, v katerih bi morali državni odvetniki z vlaganjem pravnih sredstev pomagati vladi tudi pri zlorabi prava za dosego njenih političnih ciljev, ki nimajo nobene zveze s krepitvijo pravne države.

Čeferin verjame, da so takšni primeri redki ali pa jih morda ni, a opozarja, da morajo biti zakonske določbe dovolj jasne, da preprečijo tudi takšne teoretične situacije. Spomnil je, da so se s podobno težavo na državnem odvetništvu srečevali v času epidemije covida-19, ko je tedanja vlada zahtevala, da odvetništvo vlaga tožbe za izterjavo stroškov varovanja prireditev zoper osebe, ki so v nasprotju z vladnimi odloki uresničevale svoje ustavne pravice oziroma svoji ustavni pravici do zborovanja in svobode izražanja.

Kokalj: Vsak pravni sistem se mora soočiti z izzivom njegove zlorabe

Možnost učinkovitega uveljavljanja in varstva pravic je eden od ključnih dosežkov sodobne države, je v nagovoru izpostavila ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj. Toda vsak pravni sistem se mora soočiti tudi z izzivom njegove zlorabe, kadar se postopki uporabljajo za zavlačevanje, izčrpavanje nasprotne strani ali spodkopavanja zaupanja v institucij, je dodala.

Andreja Kokalj, ministrica za pravosodje Foto: STA

"Takrat ne govorimo več zgolj o procesnih vprašanji, temveč o širšem družbenem problemu, ki vpliva na učinkovitost pravosodja, pravno varnost ali zaupanje ljudi v državo," je izpostavila.

Posebej pomembno pa je po njenih besedah tudi, da znamo prepoznati primere, ko se pravni postopki uporabljajo za omejevanje javne razprave o vprašanjih, pomembnih za družbo. Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je bil sprejet zakon o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja, pri čemer imajo državni odvetniki posebej odgovorno vlogo.

Orož: Pošteno in učinkovito sodstvo bi moralo predstavljati temeljno vodilo vseh v pravosodnem sistemu

Pošteno in učinkovito sodstvo bi moralo predstavljati temeljno vodilo vseh v pravosodnem sistemu, je v nagovoru poudaril predsednik vrhovnega sodišča Damjan Orož in se ob tem osredotočil na učinkovito zagotavljanje procesnih pravic. Kot je dejal, te po eni strani jamčijo varstvo pravic strank in so temelj pravne države, po drugi strani pa je zloraba teh pravic lahko nedopustna obrambna strategija.

Damjan Orož, predsednik vrhovnega sodišča Foto: STA

"Od vseh deležnikov pravosodnega sistema se upravičeno pričakuje visoka stopnja strokovnosti, korektnosti in odgovornosti, zato se morajo vsi deležniki v pravosodju zavedati protipravnosti svojih procesnih ravnanj in njihovih učinkov, prav tako pa zanje odgovarjati," je med drugim izpostavil Orož.

Kerševan: Državni odvetniki so si prizadevali za novelo zakona o državnem odvetništvu

O omejeni samostojnosti in moči pri uveljavljanju stališč državnega odvetništva je spregovorila tudi generalna državna odvetnica Ana Kerševan. Spomnila je, da so si državni odvetniki zadnja leta aktivno prizadevali za novelo zakona o državnem odvetništvu, ki bi preprečila tudi situacije, v katerih so lahko tarča nedovoljenega pritiska.

Ana Kerševan, generalna državna odvetnica Foto: STA

Kot je dejala, bi novela prinesla tudi druge koristi, okrepila bi učinek pravnega svetovanja državnega odvetništva in večje težišče usmerjanja postopka premaknila v sfero državnih odvetnikov. Izrazila je obžalovanje, da se rešitve, do katerih je prišla delovna skupina, ki jo je ustanovilo ministrstvo za pravosodje, niso uspele uresničiti v novem zakonu, so pa te dobra podlaga za naprej.

Za državnim odvetništvom je sicer znova uspešno leto. V odškodninskih sporih zoper državo so zabeležili 98,71-odstotni uspeh glede višine vtoževanih zahtevkov. Država je bila dolžna povrniti vsega 1,29 odstotka zahtevanih zneskov iz naslova odškodninske odgovornosti države oziroma 627.094,29 evra, medtem ko so nasprotne stranke skupaj iz naslova odškodninske odgovornosti od države terjale 48.696.691,14 evra.

Letošnji dnevi državnega odvetništva, ki danes in v sredo potekajo na Brdu pri Kranju, so namenjeni poglobljenemu razmisleku o vlogi države in državnih odvetnikov pri preprečevanju zlorab pravic v sodnih in drugih postopkih.