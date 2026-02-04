Gradnja ljubljanskega potniškega centra zahteva prilagoditve v izvajanju železniškega prometa v Ljubljani in skozi njo, to soboto, 7. februarja, in nedeljo, 8. februarja, pa jih bodo morali potniki sprejeti kar nekaj.

Čeprav je gradnja novega potniškega centra v Ljubljani velik gradbeni zalogaj, železniški promet v slovenski prestolnici, četudi z nekaj spremembami, kot so oddaljeni začasni tiri in nadomestni tiri, poteka v skoraj polnem obsegu.

Toda nekateri gradbeni posegi vendarle niso možni brez popolne zapore železniškega prometa v Ljubljani in čez njo, kar bodo potniki občutili to soboto in nedeljo. Na Slovenskih železnicah potnike prosijo za potrpljenje in razumevanje, ker bodo poti drugačne in potovalni časi ta dva dneva brez dvoma daljši. Pri načrtovanju potovanj ta dva dneva bo neizogibno računati z daljšimi zamudami.

Zamude se bodo neizogibno verižile in prenašale celo onstran meje

Ob popolni zapori osrednjega dela ljubljanske železniške postaje v soboto, 7. februarja, in nedeljo, 8. februarja 2026, vanjo ali iz nje ne bo vozil noben vlak. Vsi vlaki preusmerjeni, nadomeščeni z avtobusi ali speljani do začasnih peronov, kar za potnike pomeni bistveno več potovalnega časa kot običajno.

Zaradi zapore postaje, nadomestnih avtobusnih prevozov in čakanja vlakov na zveze se bodo zamude verižno prenašale na celotno slovensko železniško omrežje, z mednarodnimi vlaki, ki vozijo po Sloveniji pa tudi v druge države.

V nekaterih primerih bodo potniki morali hoditi do 600 metrov oddaljenih začasnih peronov, kar že zdaj dobro vedo potniki vlakov z dolenjskega konca in tudi nekateri z zasavskega. Tisti, ki bodo morali uporabiti nadomestne avtobusne prevoze, jih bodo, kot je že navada, našli na ploščadi ob tiru 1 na železniški postaji Ljubljana.

Med postajama Ljubljana in Ljubljana-Šiška nobenega vlaka

Nadomestni avtobusi bodo vozili na progi Ljubljana-Kamnik Graben za dva večerna vlaka v petek in vse vlake v soboto.

Ravno tako bodo avtobusi vozili med postajama Ljubljana in Ljubljana Šiška za prav vse vlake na Gorenjsko in iz Gorenjske, vključno z mednarodnimi vlaki iz Avstrije in v Avstrijo, kjer bo prav tako zapora proge, kar bo potovanje dodatno "popestrilo".

Posebno navodilo za potnike nočnega vlaka v Avstrijo, Nemčijo in Švico

Tako se bodo morali potniki nočnega vlaka 414 za Stuttgart ali Zürich, ki bi sicer vstopili v Ljubljani, odpraviti veliko prej na pot, in sicer naprej do Celja, ker bo vlak vozil po daljši obvozni poti skozi Maribor in Gradec, zaradi česar bo nanj treba stopiti veliko prej.

Ravno tako se spremeni pot vlaka 415 v obratni smeri, kar bo potnikom za Ljubljano prineslo najmanj tri ure več vožnje.

Na Primorsko najprej z avtobusom do Borovnice, za vzhod in severovzhod pa …

Nadomestni avtobusi so predvideni tudi za vse vlake proti Sežani, Kopru, Ilirski Bistrici, Reki in Istri na relaciji med Ljubljano in Borovnico. Potniki v smeri Zidani Most, Maribor in Dobova bodo morali preveriti, ali bo njihov vlak odpeljal z začasnih peronov 95, 96, 97 in 98, blizu Njegoševe ulice ob Masarykovi cesti, za ostale vlake pa bodo organizirali nadomestni avtobusni prevoz med postajama Ljubljana in Ljubljana Zalog.

Podobno velja tudi za vlake, ki bodo iz teh smeri prihajali v Ljubljano. Za vlake, ki jim Ljubljana ni končna postaja, in svojo pot nadaljujejo drugam, Slovenske železnice obljubljajo nadomestni avtobusni prevoz takoj ob izstopu na začasnih peronih.

Za večino potnikov iz Dolenjske brez sprememb

Potniki proti Metliki in Kočevju ali od tam to soboto ali nedeljo sprememb ne bodo občutili – razen če jim Ljubljana ni začetna ali končna postaja.

Promet z Dolenjsko je namreč že nekaj časa preusmerjen na začasne tire 95, 96, 97 in 98, tako bo tudi dva dneva.

Obvezno preverite pot, preden vas kaj preseneti

Pred potovanjem, zlasti v soboto ali nedeljo, je zelo priporočljivo preveriti vozni red na spletnih straneh ali mobilni aplikaciji Slovenskih železnic, saj iskalnik voznih redov vsebuje natančne informacije za vsak posamezen vlak.

Skratka, to soboto in nedeljo, še bolj kot sicer, brez preverjanja poti in aktualnih razmer ne odhajajte od doma, kajti že nekaj minut priprave lahko prihrani veliko časa in slabe volje na poti.