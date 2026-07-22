Če bo predlog potrjen: referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi 11. oktobra

Odbor državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo predlog dobil podporo odbora in ga bo nato, predvidoma jutri, potrdil še državni zbor, bodo volivci o zakonu odločali v nedeljo, 11. oktobra 2026.

Odbor državnega zbora za pravosodje bo danes obravnaval predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Če bo predlog dobil podporo odbora in ga bo nato potrdil še državni zbor, bodo volivci o zakonu odločali v nedeljo, 11. oktobra 2026.

Zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma, podprto z najmanj 40 tisoč podpisi volivk in volivcev, je državni zbor prejel včeraj. Nanaša se na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-B), ki so ga poslanci sprejeli 26. maja 2026.

Kako bi se glasilo referendumsko vprašanje?

Predlog odloka določa, da bi se referendumsko vprašanje glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o parlamentarni preiskavi (ZPPre-B), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 26. maja 2026?".

Če bo odlok sprejet, bo za dan razpisa referenduma določen 1. september 2026. Takrat bodo začeli teči tudi roki za opravila, potrebna za njegovo izvedbo. Glasovanje bi nato v nedeljo, 11. oktobra 2026.

Poslanci se bodo morali vrniti z dopusta

Danes se bo sestal tudi kolegij predsednika državnega zbora, ki bo med drugim odločal o sklicu izredne seje državnega zbora. Ta naj bi po napovedih potekala v četrtek, poslanci pa naj bi na njej dokončno odločali o razpisu zakonodajnega referenduma. Poslancem so se 15. julija sicer začele poslanske počitnice, gre za obdobje, ko ni rednih sej, so pa lahko razpisane izredne seje.