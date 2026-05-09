Burno dogajanje: danes do 25 stopinj Celzija, na Ledene može izrazit preobrat

Po nekaj toplejših majskih dneh se vremenska slika nad Evropo v prihodnjem tednu precej spreminja. Ravno v času ledenih mož, ki godujejo med 12. in 14. majem, se bo nad srednjo Evropo in Alpe spustila občutno hladnejša zračna masa s severa oziroma severovzhoda, pišejo na portalu Neurje.si. Tudi po obdobju Ledenih mož in na mokro Zofko nas, kot napovedujejo, čaka spremenljivo vreme. Tako je pričakovati tudi težko pričakovane padavine, ki pa žal ne bodo enakomerno porazdeljene. Danes bo sicer večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje.

V v prvi polovici noči na nedeljo je na severovzhodu pričakovati krajevne plohe in nevihte. Proti jutru se bo povsod zjasnilo, ponekod bo nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5 stopinj Celzija.

Jutri dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija.

V ponedeljek plohe in nevihte

V noči na ponedeljek se bodo na zahodu pričele pojavljati krajevne padavine. V ponedeljek bo na zahodu in deloma v osrednjih krajih večinoma oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Slednje se bodo sredi dneva in popoldne širile tudi proti vzhodu države, kjer bodo še občasna sončna obdobja. Jugozahodni veter se bo okrepil.

V torek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, začelo se bo jasniti. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja.

Za čas Ledenih mož izrazita ohladitev

Prav v torek 12. in sr edo 13. maj, ko godujejo Ledeni možje, pa se nakazuje tudi izrazita ohladitev. Temperature se bodo marsikje spustile precej nižje kot v dneh pred tem. Pri posameznih izračunih se temperatura na 850 hPa približa ničli ali se ponekod spustila celo nekoliko pod njo, kar za sredino maja pomeni izrazitejši dotok hladnega zraka.

Vremensko dogajanje v prihodnjem tednu bo prineslo dve pomembni zgodbi. Prva je izrazitejša ohladitev ravno v času ledenih mož, zaradi katere bo treba spremljati predvsem jutranje temperature in morebitno nevarnost slane v mraziščih ter zatišnih legah. Druga pa so padavine, ki bodo za naravo zelo dobrodošle, vendar po trenutnih izračunih ne bodo povsod enakomerno razporejene in suše po Sloveniji najverjetneje še ne bodo v celoti odpravile.

Ponekod se bodo temperature lahko spustile pod ničlo. Foto: STA/Tanjug

Po obdobju Ledenih mož na Zofko spremenljivo vreme

Po 14. maju se po trenutnih izračunih temperature v višinah postopno nekoliko pobirajo, vendar ni videti hitrega prehoda v stabilno in toplo majsko vreme. Karta za 15. maj zvečer kaže, da bi nad srednjo Evropo in Alpami še vztrajala bolj sveža zračna masa. Slovenija bi se znašla nekje na meji med hladnejšim zrakom severno in zahodno od nas ter toplejšim zrakom nad Balkanom in Sredozemljem.

To običajno pomeni nadaljevanje bolj spremenljivega vremena, z občasno več oblačnosti, krajevnimi padavinami ali plohami, odvisno od natančnega položaja višinskega jedra hladnega zraka in prizemnih vremenskih sistemov, še piše Neurje.si.

Tudi Zofka bi po napovedi portala Neurje.si, ki goduje 15. maja in jo ljudsko izročilo pogosto povezuje z mokrim vremenom, lahko letos ostala v bolj svežem in nestanovitnem vremenskem obdobju. Za zdaj ne kaže na izrazito toplo in stabilno nadaljevanje, ampak bolj na podaljšano obdobje svežega, občasno spremenljivega vremena. Ne gre nujno za hud zimski vdor, gre pa za dovolj izrazito majsko ohladitev, da jo bomo v vremenskem dogajanju zagotovo občutili, so sklenili.