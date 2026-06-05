Predsednica SLS Tina Bregant ocenjuje, da je nova vladna ekipa sestavljena iz zelo strokovnih ljudi, ki bodo svoje delo opravljali dobro. Med kadri, povezanimi s SLS, je posebej izpostavila državnega sekretarja na ministrstvu za kmetijstvo Velislava Žviplja in vršilko dolžnosti direktorice direktorata za hrano in ribištvo ter podpredsednico SLS Suzano Laro Krause.

Bregant je za STA dejala, da si morajo v dobro celotne Slovenije želeti, da bo vlada uspešna. "Prepričana sem, da si moramo v dobro celotne Slovenije želeti, da bo vlada delala dobro," je poudarila. Po njenih besedah bodo v SLS vladi pomagali tam, kjer lahko prispevajo svoje strokovno znanje in izkušnje. "Nekateri naši ljudje bodo pomagali na tistih področjih, s katerimi se že zdaj ukvarjajo," je pojasnila.

Stranka je na družbenih omrežjih zapisala, da so med potrjenimi "kar štirje državni sekretarji iz vrst Slovenske ljudske stranke" in da stranka aktivno sodeluje pri vodenju države. Državni sekretarji iz vrst SLS so Tomaž Žagar (ministrstvo za infrastrukturo in energetiko), Velislav Žvipelj (ministrstvo za kmetijstvo), Ivan Meglič (ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj) in Stanislav Raščan (ministrstvo za zunanje in evropske zadeve).

V SLS razočarani zaradi izostanka ministrskih položajev

SLS je na parlamentarnih volitvah nastopila na skupni listi z NSi in Fokusom, vendar v novi vladi ni dobila ministrskega položaja. Sedem ministrskih resorjev je pripadlo SDS, trije Demokratom, pet pa političnemu trojčku okoli NSi. Od teh so štirje ministri iz vrst NSi, ena ministrica pa iz Fokusa.

V SLS so bili po oblikovanju vlade razočarani, ker jih koalicijski partnerji niso povabili k sodelovanju v ministrski ekipi. Poudarili so, da so bili pripravljeni prevzeti odgovornost in so ponudili več kandidatov za ministrske funkcije.