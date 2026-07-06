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Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
9.39

Osveženo pred

10 minut

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MINISTER ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Borut Rončević minister decentralizacija Novo mesto Ljubljana vlada

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 9.39

10 minut

Borut Rončević namerava preseliti ministrstvo: Če se projekta lotimo, se ga moramo lotiti resno

Avtor:
A. P. K.

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Borut Rončević | Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević | Foto Daniel Novakovič/STA

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević

Foto: Daniel Novakovič/STA

Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v intervjuju za dolenjskainfo znova potrdil, da se zavzema za decentralizacijo in za to, da bi sedež svojega ministrstva kmalu lahko iz Ljubljane preselil v Novo mesto. "Moj cilj je preselitev celotnega ministrstva, ne zgolj sprememba naslova na dopisnem papirju," je poudaril.

"To je prvič, da to javno povem, čeprav o tej možnosti razmišljam že od začetka mandata. Pri tem ne govorim o simbolični selitvi ministrove pisarne ali nekaj zaposlenih. Takšne piarovske poteze me ne zanimajo. Če se projekta lotimo, se ga moramo lotiti resno," je v intervjuju za dolenjskainfo povedal minister Borut Rončević in še enkrat potrdil, da želi ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino preseliti v Novo mesto.

Cilj je preselitev celotnega ministrstva

"Moj cilj je preselitev celotnega ministrstva, ne zgolj sprememba naslova na dopisnem papirju," je povedal Rončević in dodal, da gre za zahteven organizacijski projekt. "Ministrstvo ima približno 400 zaposlenih, zato je treba zagotoviti ustrezne prostorske, prometne in organizacijske pogoje ter poskrbeti, da bo prehod potekal nemoteno," je še razkril minister in poudaril, da verjame, da je to korak v pravo smer.

Kot je pojasnil, si je izvedbo tega cilja zadal izvesti do okoli sredine mandata. "Če želimo decentralizacijo jemati resno, jo mora začeti uresničevati tudi država sama. Ni dovolj, da govorimo o policentričnem razvoju – pokazati ga moramo tudi v praksi. Ocenjujem, da bi ob dobri pripravi takšen projekt lahko izvedli nekje do sredine mandata te vlade," je še pojasnil.

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